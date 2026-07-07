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07 июля 2026 в 10:22

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Как только на прилавках появляются плотные зеленые огурчики, руки сами тянутся сделать знаменитую летнюю закуску. Самый лучший рецепт малосольных огурцов — тот, что не требует лишней работы и дает предсказуемый результат. Мы собрали для вас 3 проверенных метода, благодаря которым вы научитесь готовить хрустящие малосольные огурцы с закрытыми глазами и всегда будете довольны итогом.

В чем секрет хруста

Есть один нюанс, который объединяет все три способа: холодная водная подготовка. Перед началом готовки подержите плоды в очень холодной воде хотя бы час, и вы заметите, как мякоть становится более упругой. Без этой маленькой хитрости даже самый правильный рецепт малосольных огурцов не даст той текстуры, ради которой мы вообще беремся за соления.

Классические малосольные огурцы в пакете (экспресс-метод)

Если гости уже на пороге, этот способ спасает безотказно. Малосольные огурцы в пакете — это чистая магия: никакой грязной посуды, никаких рассолов, только полиэтилен, специи и пара минут активной тряски.

Понадобится:

  • огурцы свежие — 1000 г;

  • укроп свежий — 30 г (1 пучок);

  • чеснок — 3-4 зубчика;

  • соль — 15 г (1 ст. л. без горки);

  • сахар — 3 г (0,5 ч. л.);

  • перец черный горошком — 5 шт.

Приготовление:

  1. Погрузите огурцы в холодную воду на 40–60 минут. После водных процедур тщательно промокните их кухонным полотенцем и отрежьте кончики с двух сторон.

  2. Мелко порубите укроп. Чеснок лучше не давить, а нарезать тонкими слайсами или разбить тыльной стороной ножа, чтобы он отдал аромат, но не горчил.

  3. Сложите всю подготовленную группу ингредиентов в крепкий полиэтиленовый пакет. Для подстраховки возьмите два пакета и поместите один в другой. Плотно завяжите, стараясь выжать максимальное количество воздуха.

  4. Начинайте интенсивно трясти пакет в течение 3–5 минут — это поможет соли и пряностям обволакивать поверхность каждого огурчика.

  5. Дайте заготовке постоять в тепле 1–2 часа, встряхивая узелок время от времени. Затем уберите в холодное место на 3–4 часа, чтобы процесс завершился правильно.

Калорийность и польза:

Пищевая ценность составляет около 29 ккал на 100 г. Овощи помогают быстро справиться с чувством жажды, восполняют потерю минералов и насыщают организм витаминами группы B и аскорбинкой.

Классические малосольные огурцы в пакете Классические малосольные огурцы в пакете Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Хрустящие малосольные огурцы с чесноком и зеленью (сухой посол)

Поклонники выраженного травяного духа по достоинству оценят именно этот подход. Малосольные огурцы с чесноком и большим количеством свежей зелени получаются настолько плотными, что их можно смело резать в салаты или подавать как самостоятельную закуску.

Понадобится:

  • огурцы свежие — 1000 г;

  • укроп — 30 г (1 пучок);

  • петрушка — 30 г (по желанию, 1 пучок);

  • чеснок — 4 зубчика;

  • соль — 15 г (1 ст. л.);

  • сахар — 5 г (1 ч. л.).

Приготовление:

  1. Подготовка аналогична первому варианту: выдерживаем в ледяной воде, сушим и обрезаем кончики.

  2. Измельчаем всю зелень максимально мелко, а чеснок превращаем в кашицу с помощью терки или пресса — так он лучше распределится по поверхности овощей.

  3. Отправляем огурцы в пакет, туда же засыпаем зеленую смесь, добавляем соль с сахаром. Завязываем и начинаем энергично встряхивать, пока вся зелень не прилипнет к влажной шкурке.

  4. Оставляем пакет в холодильнике на срок от 4 до 6 часов. Этого времени достаточно, чтобы компоненты подружились друг с другом.

Калорийность и польза:

На 100 г приходится примерно 28 ккал. Дуэт зелени обеспечивает существенную порцию антиоксидантов, а грубая клетчатка из кожуры и мякоти мягко налаживает пищеварение.

Хрустящие малосольные огурцы с чесноком и зеленью Хрустящие малосольные огурцы с чесноком и зеленью Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Быстрые малосольные огурцы с чесноком (острый вариант)

Для тех, кому скучно без перчинки, есть этот выразительный рецепт. Быстрые малосольные огурцы с чесноком и двумя видами перца — идеальная закуска для компании, которая собралась у мангала.

Понадобится:

  • огурцы свежие — 500 г;

  • укроп — небольшой пучок;

  • чеснок — 3 зубчика;

  • соль — 10 г (1,5 ч. л.);

  • перец черный молотый — 1-2 г (1/3 ч. л.);

  • перец красный острый молотый — 1-2 г (1/3 ч. л., на свое усмотрение).

Приготовление:

  1. Огурцы моем и даем им обсохнуть естественным образом. Если попались крупные экземпляры, режем их на четвертинки или дольки средней величины — так они быстрее впитают специи.

  2. Укроп шинкуем довольно мелко, а чеснок просто нарезаем слайсами.

  3. Помещаем все нарезки в пакет на молнии, приправляем солью и двумя молотыми перцами. Герметично закрываем и хорошенько трясем до тех пор, пока перечная пыльца не покроет все кусочки.

  4. Ставим в холодильник всего на 60 минут. По истечении часа закуска уже полностью готова к употреблению.

Калорийность и польза:

Энергетическая ценность не превышает 20 ккал на 100 г. Чеснок славится своими природными антибактериальными качествами, а сами огурцы участвуют в поддержании здорового кислотно-щелочного фона в организме.

Ранее мы привели 3 легких рецепта салатов на скорую руку.

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