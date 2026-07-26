Не успеваю поставить банку на стол — рассол пьют как компот: огурчики по-берлински — огонь, а не закуска

Не успеваю поставить банку на стол — рассол пьют как компот: огурчики по-берлински — огонь, а не закуска

Беру хрустящие корнишоны, добавляю лук, чеснок, горчицу и укроп, заливаю пряным маринадом с яблочным уксусом и сахаром — и через сутки на столе идеальные маринованные огурцы, которые исчезают быстрее, чем я успеваю накрыть на стол. Они остаются упругими, звонко хрустят, а рассол — сладковато-пряный, с легкой остринкой, его пьют до дна. Эти огурчики хороши и к мясу, и к картошке, и просто с черным хлебом.

Для приготовления понадобится: 1 кг небольших огурцов, 1 луковица, 4 зубчика чеснока, 1 ч. ложка горчичных зерен, 1 ч. ложка семян укропа, 2 ст. ложки сахара, 1 ст. ложка соли, 100 мл яблочного уксуса, 1 л воды, лавровый лист, перец горошком. Вскипятите воду с солью, сахаром, лавровым листом и перцем, остудите до 50 °C, добавьте уксус. Огурцы вымойте, обрежьте кончики. Лук нарежьте кольцами, чеснок — пластинками. В стерилизованную банку уложите огурцы, пересыпая луком, чесноком, горчицей и укропом. Залейте горячим маринадом, закройте капроновой крышкой и уберите в холодильник на сутки. Храните в холодильнике до 2 месяцев.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти огурчики — зимой банка улетает за вечер, даже свекровь попросила рецепт. Я добавила в маринад немного острого перца и лимонной цедры, а горчицу взяла дижонскую. Кстати, можно использовать любые плотные огурцы. Находка, а не рецепт!