Собираю огурцы ведрами: простая травяная подкормка помогает даже в жару

Июль — время, когда огурцы особенно нуждаются в питании. Простая натуральная подкормка поможет получить сочные, сладковатые и хрустящие плоды без лишних затрат.

Лучшим угощением для огурцов считается настой свежескошенной травы. Его ценят за богатый состав и способность поддерживать растения во время активного плодоношения.

Заполните ведро травой примерно на две трети объема, не утрамбовывая ее. Залейте водой, оставив 10–15 см до края, накройте крышкой или пленкой и поставьте в теплое место. Настой будет готов через 7–14 дней в зависимости от температуры воздуха. Один раз в день перемешивайте содержимое.

Если вы только начинаете заниматься огородом, можно использовать комплексное минеральное удобрение с микроэлементами. Оно станет хорошей альтернативой домашним подкормкам.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что огурцы особенно хорошо отзываются на подкормки после обильного полива. Чтобы продлить плодоношение, собирайте урожай каждые 1-2 дня и не оставляйте на плетях переросшие плоды.

Ранее сообщалось, что оставлять растения без полива на несколько дней больше не страшно. Простой фитильный способ помогает постепенно увлажнять почву, пока вас нет дома.