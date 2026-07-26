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26 июля 2026 в 11:55

Собираю огурцы ведрами: простая травяная подкормка помогает даже в жару

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Июль — время, когда огурцы особенно нуждаются в питании. Простая натуральная подкормка поможет получить сочные, сладковатые и хрустящие плоды без лишних затрат.

Лучшим угощением для огурцов считается настой свежескошенной травы. Его ценят за богатый состав и способность поддерживать растения во время активного плодоношения.

Заполните ведро травой примерно на две трети объема, не утрамбовывая ее. Залейте водой, оставив 10–15 см до края, накройте крышкой или пленкой и поставьте в теплое место. Настой будет готов через 7–14 дней в зависимости от температуры воздуха. Один раз в день перемешивайте содержимое.

Если вы только начинаете заниматься огородом, можно использовать комплексное минеральное удобрение с микроэлементами. Оно станет хорошей альтернативой домашним подкормкам.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что огурцы особенно хорошо отзываются на подкормки после обильного полива. Чтобы продлить плодоношение, собирайте урожай каждые 1-2 дня и не оставляйте на плетях переросшие плоды.

Ранее сообщалось, что оставлять растения без полива на несколько дней больше не страшно. Простой фитильный способ помогает постепенно увлажнять почву, пока вас нет дома.

Проверено редакцией
огурцы
подкормки
растения
июль
Марина Макарова
М. Макарова
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