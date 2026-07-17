Комнатные цветы не засохнут в отпуске: хитрый способ с пакетом работает без вашего участия

Комнатные цветы не засохнут в отпуске: хитрый способ с пакетом работает без вашего участия

Оставлять растения без полива на несколько дней больше не страшно. Простой фитильный способ помогает постепенно увлажнять почву, пока вас нет дома.

Сначала хорошо полейте растения, поставьте их в прохладное место и прикройте поверхность грунта мульчей. Затем проделайте отверстие в плотном пакете, проденьте хлопковую нить, налейте внутрь воду и плотно закройте. Разместите пакет немного выше уровня горшка. Один конец нити должен находиться в воде, второй — лежать на поверхности почвы. Благодаря капиллярному эффекту вода будет медленно поступать к корням.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что лучше протестировать его за пару дней до отъезда. Не используйте синтетические нитки — они хуже впитывают воду.

Ранее сообщалось, что после цветения гиацинтам нужен не меньший уход, чем во время появления бутонов. Именно сейчас закладывается цветение следующего сезона, и несколько простых действий помогут сохранить луковицы крепкими и здоровыми.