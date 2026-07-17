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17 июля 2026 в 18:40

Комнатные цветы не засохнут в отпуске: хитрый способ с пакетом работает без вашего участия

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Оставлять растения без полива на несколько дней больше не страшно. Простой фитильный способ помогает постепенно увлажнять почву, пока вас нет дома.

Сначала хорошо полейте растения, поставьте их в прохладное место и прикройте поверхность грунта мульчей. Затем проделайте отверстие в плотном пакете, проденьте хлопковую нить, налейте внутрь воду и плотно закройте. Разместите пакет немного выше уровня горшка. Один конец нити должен находиться в воде, второй — лежать на поверхности почвы. Благодаря капиллярному эффекту вода будет медленно поступать к корням.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что лучше протестировать его за пару дней до отъезда. Не используйте синтетические нитки — они хуже впитывают воду.

Ранее сообщалось, что после цветения гиацинтам нужен не меньший уход, чем во время появления бутонов. Именно сейчас закладывается цветение следующего сезона, и несколько простых действий помогут сохранить луковицы крепкими и здоровыми.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
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