Беру сыр, завариваю тесто — французские булочки получаются воздушными внутри и с хрустящей корочкой снаружи

Гужеры — знаменитые французские сырные булочки из заварного теста, которые одинаково хороши и сами по себе, и с разнообразными начинками. Во время выпечки они сильно увеличиваются в объеме, становятся легкими и полыми внутри, поэтому их часто наполняют сливочным сыром, паштетом, слабосоленой рыбой или нежным кремом.

Несмотря на эффектный вид, приготовить их дома гораздо проще, чем кажется.

Для приготовления понадобится: мука — 140 г, твердый сыр — 100 г, сливочное масло — 100 г, вода — 125 мл, молоко — 125 мл, яйца — 4 шт., соль — по вкусу.

В кастрюле соедините воду, молоко, сливочное масло и соль, доведите до кипения. Уменьшите огонь и сразу всыпьте просеянную муку, быстро перемешивая. Заваривайте тесто 2–3 минуты, пока оно не станет гладким и не начнет легко отходить от стенок посуды. Немного остудите массу, затем по одному вмешайте яйца, каждый раз тщательно перемешивая до однородности. Готовое тесто должно медленно стекать с лопатки широкой лентой.

Добавьте мелко натертый сыр и еще раз перемешайте. Отсадите небольшие булочки на противень, застеленный пергаментом, оставляя между ними расстояние 2–3 см, сверху при желании посыпьте небольшим количеством сыра. Выпекайте при 180 °C 30–40 минут до золотистой корочки. Первые 25 минут духовку не открывайте, иначе булочки могут осесть.

Личный опыт

Больше всего мне нравится подавать гужеры слегка теплыми. Если дождаться полного остывания, а затем аккуратно срезать верхушку и наполнить булочки сливочным сыром с зеленью или красной рыбой, получится красивая и очень вкусная закуска, которая первой исчезает со стола.