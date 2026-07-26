Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
26 июля 2026 в 14:11

Беру сыр, завариваю тесто — французские булочки получаются воздушными внутри и с хрустящей корочкой снаружи

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Гужеры — знаменитые французские сырные булочки из заварного теста, которые одинаково хороши и сами по себе, и с разнообразными начинками. Во время выпечки они сильно увеличиваются в объеме, становятся легкими и полыми внутри, поэтому их часто наполняют сливочным сыром, паштетом, слабосоленой рыбой или нежным кремом.

Несмотря на эффектный вид, приготовить их дома гораздо проще, чем кажется.

Для приготовления понадобится: мука — 140 г, твердый сыр — 100 г, сливочное масло — 100 г, вода — 125 мл, молоко — 125 мл, яйца — 4 шт., соль — по вкусу.

В кастрюле соедините воду, молоко, сливочное масло и соль, доведите до кипения. Уменьшите огонь и сразу всыпьте просеянную муку, быстро перемешивая. Заваривайте тесто 2–3 минуты, пока оно не станет гладким и не начнет легко отходить от стенок посуды. Немного остудите массу, затем по одному вмешайте яйца, каждый раз тщательно перемешивая до однородности. Готовое тесто должно медленно стекать с лопатки широкой лентой.

Добавьте мелко натертый сыр и еще раз перемешайте. Отсадите небольшие булочки на противень, застеленный пергаментом, оставляя между ними расстояние 2–3 см, сверху при желании посыпьте небольшим количеством сыра. Выпекайте при 180 °C 30–40 минут до золотистой корочки. Первые 25 минут духовку не открывайте, иначе булочки могут осесть.

Личный опыт

Больше всего мне нравится подавать гужеры слегка теплыми. Если дождаться полного остывания, а затем аккуратно срезать верхушку и наполнить булочки сливочным сыром с зеленью или красной рыбой, получится красивая и очень вкусная закуска, которая первой исчезает со стола.

Проверено редакцией
Читайте также
Историческое место пополнило список ЮНЕСКО
Европа
Историческое место пополнило список ЮНЕСКО
Ленивые голубцы с кабачком: сочные, нежные и очень вкусные — идеальное летнее блюдо
Общество
Ленивые голубцы с кабачком: сочные, нежные и очень вкусные — идеальное летнее блюдо
Перестала покупать булочки с маком — пеку «Пражские» с заварным кремом: нежнее, пышнее, как из чешской пекарни
Общество
Перестала покупать булочки с маком — пеку «Пражские» с заварным кремом: нежнее, пышнее, как из чешской пекарни
Творожные булочки «Пушинки» с джемом: всего 150 г творога и пачка дрожжей — получаются нежнее, чем в пекарне
Общество
Творожные булочки «Пушинки» с джемом: всего 150 г творога и пачка дрожжей — получаются нежнее, чем в пекарне
Натираю кабачки, добавляю копченый колбасный сыр — получается сочная запеканка с аппетитной золотистой корочкой
Общество
Натираю кабачки, добавляю копченый колбасный сыр — получается сочная запеканка с аппетитной золотистой корочкой
Европа
еда
рецепты
булочки
сыр
сливочное масло
тесто
закуска
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сенатор уверен, что Украина не сможет возместить России ущерб
Путин подписал закон о регулировании ИИ в России
Раскрыто, сможет ли Украина продвинуть свои интересы в США через Лумер
Путин ужесточил требования к доходам трудовых мигрантов
Пенсионер разгромил машины и попал в больницу
Азаров раскрыл, чем Украина может заменить атакованные порты
В Петербурге открыли бюст в честь российского адмирала
Священник развеял мифы о праздновании дня рождения покойного
«Рандеву» в Юрмале обернулось для Вайкуле падением на сцене
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС
Появились кадры разрушительного урагана на юге России
В США сообщили о землетрясении у берегов Аляски
Армия России атаковала бригаду «Азов» в зоне СВО
Жители Белицкого в ДНР рассказали о зверствах ВСУ
Спасатели эвакуировали мужчину после падения с 15-метровой скалы
Историческое место пополнило список ЮНЕСКО
Наступление ВС России на Харьков 26 июля: мощный рывок, что в Купянске
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 26 июля: что с топливом на АЗС
Три мирных жителя пострадали при налете ВСУ на российский регион
Жители Екатеринбурга пожаловались на желтую воду из кранов
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.