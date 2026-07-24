Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 18:03

Творожные булочки «Пушинки» с джемом: всего 150 г творога и пачка дрожжей — получаются нежнее, чем в пекарне

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Домашние булочки с творогом всегда получаются особенно мягкими и долго не черствеют. Благодаря небольшому количеству творога тесто становится воздушным, слегка влажным внутри и приобретает приятный сливочный вкус.

А ароматный джем в середине превращает обычную выпечку в настоящее лакомство, которое хочется готовить снова и снова.

На 12 булочек возьмите 150 г творога, 200 мл теплого молока, 100 г сахара, щепотку соли, 1 яйцо, 1 желток для смазывания, 7 г сухих дрожжей, 500 г муки, 100 г мягкого сливочного масла, около 150 г густого джема или повидла и 2 ч. л. воды.

В глубокой миске соедините творог, теплое молоко, сахар, соль, яйцо и сухие дрожжи, затем хорошо перемешайте. Постепенно всыпьте просеянную муку и замесите тесто. Когда оно соберется в ком, добавьте мягкое сливочное масло и продолжайте вымешивать около 10 минут, пока тесто не станет гладким, эластичным и не перестанет липнуть к рукам.

Накройте миску пленкой или полотенцем и оставьте в теплом месте примерно на 1,5 часа, чтобы тесто увеличилось в объеме в два-три раза. Затем разделите его на 12 одинаковых частей. Каждую слегка раскатайте, положите в центр чайную ложку густого джема, тщательно защипните края и сформируйте круглую булочку.

Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, накройте полотенцем и оставьте еще на 20 минут. Желток смешайте с водой, смажьте поверхность булочек и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20–25 минут до красивой золотистой корочки.

Личный опыт

Для начинки всегда выбираю густой джем или повидло — жидкое варенье во время выпечки может вытечь. После духовки обязательно накрываю булочки полотенцем на 10–15 минут.

Проверено редакцией
Читайте также
К картошке и шашлыку: маринованные помидоры быстрого приготовления — без добавки никто не уходит
Общество
К картошке и шашлыку: маринованные помидоры быстрого приготовления — без добавки никто не уходит
Минтай больше не жарю на сковороде — запекаю в хлебной шубе: сочный и нежный: семейный ужин за копейки, все просят добавки.
Общество
Минтай больше не жарю на сковороде — запекаю в хлебной шубе: сочный и нежный: семейный ужин за копейки, все просят добавки.
Мешаю творог и йогурт и беру грушу: чизкейк-запеканка круче любого сан-себастьяна — как нежное облако
Общество
Мешаю творог и йогурт и беру грушу: чизкейк-запеканка круче любого сан-себастьяна — как нежное облако
Ленивые творожные хачапури на сковороде — идеальный завтрак за считаные минуты
Общество
Ленивые творожные хачапури на сковороде — идеальный завтрак за считаные минуты
Пачка творога и два яблока: булочки-розочки на завтрак вместо скучных сырников
Общество
Пачка творога и два яблока: булочки-розочки на завтрак вместо скучных сырников
еда
рецепты
продукты питания
творог
булочки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-помощник прокурора Ростовской области стал фигурантом проверки
«Ты вряд ли выживешь»: группа малолеток надругалась над школьницей
Ростех раскрыл дальность полета укороченной версии МС-21
«Не разбалансировка, а равновесие»: Набиуллина объяснила решение по ставке
Скандал с дочерью, новый роман, военные фильмы: как живет Юлия Пересильд
Овчинский: более 130 семей переселились в дом по реновации в Кузьминках
В США приняли решение по операциям с ЛУКОЙЛом
Россиянам продлили безвизовый въезд в одну страну до октября 2026 года
В Минобороны России раскрыли, кто находился во время удара ВС под Киевом
В Европе вскрыли обман России со стороны НАТО
Девушка умерла после того, как поймала букет невесты
Трагедия на станции в Щелково унесла жизни трех рабочих
Демонстрация БПЛА в Киеве закончилась налетом ВС России
Мендель остудила злорадство Зеленского
ЦБ внезапно снизил ключевую ставку до 14%: что с ипотекой, рублем и ценами
В американский офис ворвался опасный хищник
Знаменитый знаток творчества Рублева и иконописи ушел из жизни
Скандал с «блатным» поступлением Анны Пересильд без конкурса: узнали правду
У банды Паштета изъяли преступную казну на 30 млн рублей
Лидер киргизской диаспоры осталась без российского паспорта
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.