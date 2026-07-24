Творожные булочки «Пушинки» с джемом: всего 150 г творога и пачка дрожжей — получаются нежнее, чем в пекарне

Творожные булочки «Пушинки» с джемом: всего 150 г творога и пачка дрожжей — получаются нежнее, чем в пекарне

Домашние булочки с творогом всегда получаются особенно мягкими и долго не черствеют. Благодаря небольшому количеству творога тесто становится воздушным, слегка влажным внутри и приобретает приятный сливочный вкус.

А ароматный джем в середине превращает обычную выпечку в настоящее лакомство, которое хочется готовить снова и снова.

На 12 булочек возьмите 150 г творога, 200 мл теплого молока, 100 г сахара, щепотку соли, 1 яйцо, 1 желток для смазывания, 7 г сухих дрожжей, 500 г муки, 100 г мягкого сливочного масла, около 150 г густого джема или повидла и 2 ч. л. воды.

В глубокой миске соедините творог, теплое молоко, сахар, соль, яйцо и сухие дрожжи, затем хорошо перемешайте. Постепенно всыпьте просеянную муку и замесите тесто. Когда оно соберется в ком, добавьте мягкое сливочное масло и продолжайте вымешивать около 10 минут, пока тесто не станет гладким, эластичным и не перестанет липнуть к рукам.

Накройте миску пленкой или полотенцем и оставьте в теплом месте примерно на 1,5 часа, чтобы тесто увеличилось в объеме в два-три раза. Затем разделите его на 12 одинаковых частей. Каждую слегка раскатайте, положите в центр чайную ложку густого джема, тщательно защипните края и сформируйте круглую булочку.

Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, накройте полотенцем и оставьте еще на 20 минут. Желток смешайте с водой, смажьте поверхность булочек и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20–25 минут до красивой золотистой корочки.

Личный опыт

Для начинки всегда выбираю густой джем или повидло — жидкое варенье во время выпечки может вытечь. После духовки обязательно накрываю булочки полотенцем на 10–15 минут.