Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 18:46

Экс-помощник прокурора Ростовской области стал фигурантом проверки

Ростовчанка обвинила экс-помощника прокурора в преследовании и нападениях

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Telegram-канал Baza пишет, что в Ростовской области полиция проводит проверку по заявлению женщины, которая обвинила своего бывшего возлюбленного, экс-помощника прокурора, в преследовании и нападениях. По словам источника, с 2024 года мужчина якобы неоднократно пытался возобновить отношения, однако после конфликтов нападал на девушку. Как уточняет канал, в результате инцидентов она получала различные травмы, включая сотрясения мозга и переломы.

Также Baza пишет, что во время последнего конфликта мужчина повредил ее автомобиль BMW 6, после чего уехал с места происшествия, а пострадавшая оценила ущерб в 400 тыс. рублей. При этом в публикации сказано, что девушка неоднократно обращалась в полицию, однако по ее обращениям не возбуждали уголовные дела. В МВД Ростовской области каналу сообщили, что все заявления были проверены.

В настоящее время правоохранители изучают последнее обращение женщины. Также в публикации отмечается, что по факту причинения легкого вреда здоровью при отягчающих обстоятельствах возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Томске 65-летний охранник бизнес-центра начал навязчиво проявлять внимание к молодой девушке и отправлять ей письма с интимными признаниями. По словам мастера по эпиляции Анастасии, сначала мужчина оказывал знаки внимания, которые она воспринимала как безобидные: дарил шоколад, писал ей мемуары и однажды предложил выйти за него замуж, вручив ключи от квартиры. Позже, как утверждает девушка, ухаживания стали для нее некомфортными.

Регионы
Ростов-на-Дону
нападения
преследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Градус не снижаем»: Минобороны рассказало о новых ударах по Украине
Собянин озвучил количество запущенных в сторону Москвы дронов ВСУ
Появились кадры с места смертельного ДТП с подростками в Татарстане
Свет, металл и информация: из чего состоит навигация для пассажиров
Вучич хочет сотрудничать с Киевом, АвтоВАЗ уходит в отпуск: что дальше
В Сочи спасатели помогли мужчине, застрявшему во время прогулки по лесу
«Много крови и костей»: сафари в Турции закончилось для туристов жутким ДТП
Зеленский сделал неожиданное заявление об окончании конфликта
Лерчек могут отправить под домашний арест после поездки в Петербург
Трамп отверг слухи о поставках оружия из России и Китая в Иран
Россиянин доехал из Таиланда до Крыма на велосипеде
В полку «Скала» сняли видео с пытками новобранцев с заклеенными ртами
Собянин сообщил об уничтожении пяти беспилотников, летевших на Москву
Иран решил пойти на жесткие меры в ответ на агрессию США
В Московском зоопарке пройдет Неделя панд
Российские войска поразили суда с военными грузами для ВСУ
Британия приняла командование коалицией сил по Украине
Зампред ЦБ Заботкин назвал условие, при котором может начаться стагфляция
Запрет Пугачевой и Вайкуле в Латвии: список артистов растет — кто дальше?
ВС России накрыли мощным огнем два украинских порта
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.