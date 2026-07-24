Экс-помощник прокурора Ростовской области стал фигурантом проверки

Telegram-канал Baza пишет, что в Ростовской области полиция проводит проверку по заявлению женщины, которая обвинила своего бывшего возлюбленного, экс-помощника прокурора, в преследовании и нападениях. По словам источника, с 2024 года мужчина якобы неоднократно пытался возобновить отношения, однако после конфликтов нападал на девушку. Как уточняет канал, в результате инцидентов она получала различные травмы, включая сотрясения мозга и переломы.

Также Baza пишет, что во время последнего конфликта мужчина повредил ее автомобиль BMW 6, после чего уехал с места происшествия, а пострадавшая оценила ущерб в 400 тыс. рублей. При этом в публикации сказано, что девушка неоднократно обращалась в полицию, однако по ее обращениям не возбуждали уголовные дела. В МВД Ростовской области каналу сообщили, что все заявления были проверены.

В настоящее время правоохранители изучают последнее обращение женщины. Также в публикации отмечается, что по факту причинения легкого вреда здоровью при отягчающих обстоятельствах возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Томске 65-летний охранник бизнес-центра начал навязчиво проявлять внимание к молодой девушке и отправлять ей письма с интимными признаниями. По словам мастера по эпиляции Анастасии, сначала мужчина оказывал знаки внимания, которые она воспринимала как безобидные: дарил шоколад, писал ей мемуары и однажды предложил выйти за него замуж, вручив ключи от квартиры. Позже, как утверждает девушка, ухаживания стали для нее некомфортными.