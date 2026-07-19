Отсидевший в тюрьме 12 лет сталкер начал преследовать молодую девушку

В Томске 65-летний охранник бизнес-центра начал навязчиво ухаживать за молодой девушкой и отправлять ей письма с интимными признаниями, пишет Telegram-канал Baza. По словам мастера по эпиляции Анастасии, поначалу мужчина проявлял знаки внимания безобидно: дарил ей шоколадки, писал мемуары, а однажды предложил «руку и сердце», вручив ключи от квартиры.

Девушка воспринимала «ухаживания» охранника как шутку. Однако спустя два месяца, по ее словам, поведение пенсионера изменилось. Мужчина начал заводить разговоры интимного характера, а в письмах рассказывал, что уже 23 года не имеет близких отношений и скучает по женской ласке. Позже он стал делать откровенные намеки и писать о своих сексуальных фантазиях.

Анастасия рассказывает, что мужчина может подолгу стоять возле ее кабинета и наблюдать за ней. Она призналась, что испугалась, когда узнала о его прошлом — ранее он провел 12 лет в местах лишения свободы. Теперь девушка старается избегать встреч с пенсионером: меняет маршрут на работу и предупреждает своих клиенток о его попытках связаться с ней через них.

Ранее суд обязал жителя Нижнекамска Дмитрия выплатить бывшей девушке 500 тыс. рублей в качестве моральной компенсации за многолетнее преследование. Мужчина более года следил за жертвой, избивал ее и пытался изнасиловать.