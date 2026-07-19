Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
19 июля 2026 в 13:03

Отсидевший в тюрьме 12 лет сталкер начал преследовать молодую девушку

Пожилой охранник завалил жительницу Томска письмами с интимными признаниями

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Томске 65-летний охранник бизнес-центра начал навязчиво ухаживать за молодой девушкой и отправлять ей письма с интимными признаниями, пишет Telegram-канал Baza. По словам мастера по эпиляции Анастасии, поначалу мужчина проявлял знаки внимания безобидно: дарил ей шоколадки, писал мемуары, а однажды предложил «руку и сердце», вручив ключи от квартиры.

Девушка воспринимала «ухаживания» охранника как шутку. Однако спустя два месяца, по ее словам, поведение пенсионера изменилось. Мужчина начал заводить разговоры интимного характера, а в письмах рассказывал, что уже 23 года не имеет близких отношений и скучает по женской ласке. Позже он стал делать откровенные намеки и писать о своих сексуальных фантазиях.

Анастасия рассказывает, что мужчина может подолгу стоять возле ее кабинета и наблюдать за ней. Она призналась, что испугалась, когда узнала о его прошлом — ранее он провел 12 лет в местах лишения свободы. Теперь девушка старается избегать встреч с пенсионером: меняет маршрут на работу и предупреждает своих клиенток о его попытках связаться с ней через них.

Ранее суд обязал жителя Нижнекамска Дмитрия выплатить бывшей девушке 500 тыс. рублей в качестве моральной компенсации за многолетнее преследование. Мужчина более года следил за жертвой, избивал ее и пытался изнасиловать.

Регионы
Томск
преследования
сталкинг
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Грузии задержали мужчину после нападения на русскоязычную женщину
ВС России заняли Вольное в Днепропетровской области
Появились новые подробности атаки ВСУ на Льгов
Логистика ВСУ оказалась под мощным ударом армии России
Погода в Москве в понедельник, 20 июля: облачность и сильная жара до +30
Петербурженка «подарила» себе крупную сумму со счета жениха-моряка
Минобороны раскрыло число уничтоженных за сутки целей ВСУ
Морские дроны ВСУ пошли ко дну после встречи с Черноморским флотом России
ВСУ за сутки потеряли около 1500 военнослужащих на разных участках фронта
Российская армия дала волю Вольному
Удар по жилым домам в Курске, налет на Ростов: как ВСУ атакуют РФ 19 июля
Ситуация с бензином в РФ 19 июля: где были введены новые ограничения
WB Банк объявил меры поддержки для продавцов, пострадавших от атак ВСУ
Названа причина смерти журналиста Шолохова
Стала известна личность погибшего при семейном восхождении на Эльбрус
«Ликвидатор Украины»: митингующие в центре Киева требуют выгнать Зеленского
Сын Бритни Спирс ответил на странные слухи о матери
В Москве выросло число сбитых дронов ВСУ за последний час
Отсидевший в тюрьме 12 лет сталкер начал преследовать молодую девушку
Газель совершила огненный кульбит на МКАД
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки
Общество

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.