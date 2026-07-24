Минтай больше не жарю на сковороде — запекаю в хлебной шубе: сочный и нежный: семейный ужин за копейки, все просят добавки.

Минтай больше не жарю на сковороде — запекаю в хлебной шубе: сочный и нежный: семейный ужин за копейки, все просят добавки.

Беру минтай, репчатый лук и черствый хлеб — и готовлю рыбу в хлебной шубе на луковой подушке. Получается обалденная вкуснятина: рыба нежная, сочная, с хрустящей золотистой корочкой, а лук внизу становится сладким и карамельным. За копейки — ресторанное блюдо за 40 минут. Секрет в том, чтобы не жарить минтай на сковороде, а запекать с влажной хлебной крошкой, которая не дает рыбе высохнуть.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг минтая (тушки или филе), 2 крупные луковицы, 250 г белого хлеба, 6 ст. л. лимонного сока, 6–8 ст. л. растительного масла, соль, перец. Хлеб измельчите в блендере с маслом и лимонным соком до крупной крошки. Лук нарежьте полукольцами, выложите на противень, слегка посолите. Сверху положите рыбу, посолите, поперчите, полейте оставшимся лимонным соком и маслом. Распределите хлебную крошку, слегка прижимая. Запекайте при 200 °C 35–40 минут. Готовый минтай получается сочным, с хрустящей корочкой, а лук — мягким и сладким. Подавайте с салатом из свежих овощей.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этого минтая — семья съела все за вечер, даже дети просили добавки. Я добавила в крошку чеснок и зелень, а сверху посыпала сыром за 5 минут до готовности. Кстати, вместо минтая можно взять треску или хека. Находка, а не рецепт!