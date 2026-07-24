Звезда «Папиных дочек» рассказала о резкой реакции сыновей на ее роли Актриса Дарья Мельникова заявила, что сыновья возмутились ее ролями в кино

Актриса Дарья Мельникова заявила NEWS.ru, что старшие сыновья раскритиковали ее роли в кино. По словам артистки, наследники смотрят все проекты с ее участием, но не всегда понимают, что она и ее героини — разные люди.

Дети смотрят многие мои проекты, в том числе и сериал «Папины дочки». Средний ребенок иногда спрашивает: «Почему ты в кадре такая плохая? Ты же в жизни другая». На что я отвечаю: «Сынок, ну ты же хочешь жить в комфорте?» — поделилась Мельникова.

Также она рассказала, что водит сына Марка в театральную студию. Как считает собеседница, у мальчика есть актерские задатки. При этом она подчеркнула, что не навязывает сыну выбор профессии. Марку только семь лет, и его интересы быстро меняются, пояснила артистка.

Когда Марк приходит ко мне на съемки или на репетиции в театр, то рассказываю ему о тонкостях профессии. Ему что-то нравится, а что-то — нет... Думаю, сын сам должен принять решение, каким видит свое будущее. Безусловно, детей актеров часто посещают мысли продолжить родительскую профессию — это контекст жизни, — заключила Мельникова.

Ранее стало известно, что актриса сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович тайно вышла замуж за бизнесмена Евгения Рагулина, который младше ее на 11 лет. Коллега артистки по многосерийной киноистории Елизавета Арзамасова поздравила Мирославу со свадьбой и назвала ее своей кармической сестрой.