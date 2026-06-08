Арзамасова эмоционально поздравила Карпович с недавней свадьбой

Актриса Елизавета Арзамасова в беседе с «Газетой.Ru» поздравила свою коллегу Мирославу Карпович с недавней свадьбой, назвав ее кармической сестрой. Знаменитость призналась, что очень рада за нее.

Хочется поздравить от всей души Мирославу, потому что у нас очень нежные, родственные отношения. На протяжении многих лет мы работали бок о бок. Мне кажется, что нас, всех девчонок, с которыми мы играли сестер в кадре, уже можно назвать кармическими сестрами. Очень рада за Мирославу. Я думаю, ей решать, кто будет подружкой невесты. Мы просто будем радоваться за нее и обнимать так крепко, как только сможем, при первой же встрече, — высказалась Арзамасова.

Ранее Арзамасова не согласилась с формулировкой журналиста, назвавшего ее материнские будни рутинными. Она подчеркнула, что воспринимает этот период своей жизни совсем иначе и считает материнские будни «самыми лучшими».