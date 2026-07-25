«Мама, почему ты плохая?»: Мельникова о «Папиных дочках», ботоксе и Борисове

«Мама, почему ты плохая?»: Мельникова о «Папиных дочках», ботоксе и Борисове

Актриса Дарья Мельникова известна зрителям по роли Жени Васнецовой в сериале «Папины дочки». Первые серии ситкома вышли на канале СТС в 2007-м, спустя годы культовая история получила продолжение. В перерывах между съемками Мельникова рассказала корреспонденту NEWS.ru о работе с Олегом Меньшиковым в Московском драматическом театре имени М. Ермоловой, обиде Юры Борисова и сюжетных поворотах в новом сезоне сериала.

Какие изменения ждут героиню Дарьи Мельниковой в новом сезоне «Папиных дочек»

— Дарья, начались съемки шестого сезона сериала СТС «Папины дочки. Новые». Какие сюжетные повороты и сюрпризы ждут зрителей?

— В новом сезоне моя героиня предпримет попытку наладить личную жизнь. У Жени появится молодой человек, который уже знаком зрителям по прошлым сериям. На самом деле, у меня сейчас мало смен. Но я довольствуюсь тем, что есть, и радуюсь любому приезду на съемочную площадку «Папиных дочек».

— Как изменился процесс съемок сериала с момента выхода первого сезона?

— В первую очередь изменились условия. Раньше нас никто не возил на съемки — мы добирались до площадки своим ходом. Помню, ехали в метро и учили текст. Кинематограф никогда не стоит на месте, он стремительно развивается. Например, на первых «Папиных дочках» у нас было всего четыре камеры. Сейчас камер много — новый уровень!

Как дети Дарьи Мельниковой оценивают ее роли в кино

— Смотрят ли ваши дети «Папиных дочек»?

— Дети смотрят многие мои проекты, в том числе и «Папины дочки». Кстати, они не отождествляют меня с ролями и понимают, что я и мои героини — разные люди. Мой средний сын иногда говорит: «А почему ты в кадре такая плохая? Ты же в жизни другая». На что я отвечаю: «Сынок, ну ты же хочешь жить в комфорте?» (Смеется.)

Сыновья погружены в мир кино — я часто беру их на съемочную площадку. Когда они были маленькие, то вообще буквально «жили» в вагончиках.

— Вы как-то говорили, что средний сын занимается в театральной студии. Видите в нем актерские задатки? Хотели бы, чтобы он продолжил ваш путь?

— Да, я вижу задатки. Когда он приходит ко мне на съемки или на репетиции в театр, то рассказываю о тонкостях профессии. Ему что-то нравится, а что-то — нет. На самом деле, на пути актера есть много возможностей уйти в другую сферу. Думаю, сын сам должен принять решение, каким видит свое будущее. Безусловно, детей актеров часто посещают мысли продолжить родительскую профессию — это контекст жизни.

Daria Melnikova Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Как Дарья Мельникова относится к пластике

— Многие актрисы делают ботокс. Однако лицо теряет подвижность, мимику из-за уколов. Как вы относитесь к этой процедуре?

— Каждый вправе делать все, что душе угодно. Если женщина чувствует, что морщины ей мешают, то может сделать уколы ботокса. При этом ей не нужно ни перед кем оправдываться. Вот Николь Кидман сходила к косметологу — и правильно сделала!

Мне, например, говорят, что я с годами не меняюсь. Но мне кажется, об этом преждевременно говорить — дайте дожить хотя бы до 80 лет. (Смеется.)

Как Мельникова относится к закону о домашнем насилии

— Какие ситуации, происходящие в семье Васильевых из «Папиных дочек», для вас неприемлемы?

— Мне сложно ответить на этот вопрос. Могу сказать одно — в семье должно быть безопасно и комфортно. Если таких ощущений нет, то стоит задуматься.

— В России собираются ввести закон против домашнего насилия. Как к этому относитесь?

— Я подписала манифест, который выдвинула партия «Новые люди» (12 мая партия опубликовала «Манифест женщин России», который призывает ввести уголовную ответственность за побои в отношении близких людей. — NEWS.ru). Я вижу в этом благое дело, защищающее и женщин, и мужчин.

Как Юра Борисов отреагировал на критику Дарьи Мельниковой

— Вы служите в Московском драматическом театре имени М. Ермоловой, худруком которого является Олег Меньшиков. Какой он руководитель? Чему научились у него?

— Олег Меньшиков научил меня хейту. (Смеется.) Если серьезно, то у меня очень комфортные условия работы в театре. Руководство всегда открыто к творческому диалогу!

— Меньшиков раскритиковал спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли в МХТ им.Чехова. Вы согласны с его точкой зрения?

— Я не видела «Гамлета» с Юрой Борисовым, поэтому не могу судить.

Юра Борисов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

— Как Борисов отреагировал на интервью, в котором вы назвали его «дурачком»? Обсуждали с ним ситуацию? (Мельникова, учившаяся в свое время на одном курсе с Борисовым, в выпуске подкаста в соцсетях назвала его «дурачком». Она сообщила, что во время учебы в Щепкинском училище никто из однокурсников не воспринимал Юру всерьез. — NEWS.ru)

— Надеюсь, обиделся. (Смеется.) Нужно же держать однокурсников в тонусе. Все как-то остро отреагировали на мое высказывание, хотя я ничего плохого не имела в виду. С Юрой мы эту ситуацию не обсуждали.

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