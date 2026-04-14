«Папины дочки», Прилучный, замуж в 40 лет: как живет Мирослава Карпович

Звезда сериала «Папины дочки» на телеканале СТС Мирослава Карпович сообщила, что выходит замуж. Это первый брак артистки, которой в марте исполнилось 40 лет. Кто ее избранник, что на самом деле связывало актрису и Павла Прилучного, в чем секрет стройности и стиля Карпович — в материале NEWS.ru.

Что известно о женихе актрисы Мирославы Карпович

Избранником Мирославы стал актер Евгений Банифатов. Они вместе играют в спектакле «Мастер и Маргарита» по роману писателя Михаила Булгакова в Театре комедии. Банифатов исполняет роль Мастера, Карпович — Маргариты.

Евгений также снимался в популярных сериалах «Ландыши. Такая нежная любовь» и «Молодежка». Слухи о романе пары появились после того, как Карпович и Банифатов опубликовали фото одной и той же скульптуры с надписью «Любовь». Актриса неожиданно заявила, что готовится к свадьбе.

«Мы не выставляем отношения напоказ, зачем это в медиа? Раз сейчас все узналось, можно прервать молчание. Мы заканчиваем тур спектаклей „Мастер и Маргарита“ и, выдохнув, отправляемся на нашу свадьбу. Для меня это очень важно», — написала Карпович в соцсети.

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с NEWS.ru раскрыл подробности отношений пары. «Мирослава выходит замуж за отличного парня. Раньше они были друзьями, но затем их отношения переросли в любовь. Счастья им!» — сказал он.

По мнению собеседника, звезда «Папиных дочек» намеренно рассказала о предстоящей свадьбе, что поможет ей в развитии карьеры.

Продюсер Сергей Дворцов

Почему актриса Карпович рассталась с Прилучным

В 2020 году пользователи Сети обсуждали роман Мирославы с Прилучным. После развода с актрисой Агатой Муцениеце артист стал появляться на светских мероприятиях с Карпович. Они интриговали поклонников совместными фото.

Отношения актеров продолжались около двух лет. После расставания с Карпович Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян. В интервью Надежде Стрелец он заявил, что никогда не относился к Мирославе как к любимой женщине. При этом актер выразил ей благодарность за поддержку после развода.

«Мы никогда не говорили, что мы — парень с девушкой. Это СМИ писали. Мира — замечательный человек, потрясающая девчонка. Я ее знаю очень давно, она мне очень помогла в свое время. На тот момент мы были нужны друг другу», — сообщил актер.

Карпович не комментировала информацию о романе с Прилучным. Ее друзья говорили, что он оказался не готов к быстрому развитию событий. Якобы после расставания с Агатой женитьба на Мирославе не входила в его планы. «Он же только получил развод, а его снова захотели охомутать», — писала KP.RU со ссылкой на инсайдеров.

По мнению Дворцова, Прилучного и Карпович связывали романтические отношения. Их расставание стало неожиданностью для многих людей в звездной тусовке.

«Я думаю, что между Павлом и Мирославой был небольшой роман. Никто правды не знает. Карпович — закрытый человек. Они прекрасно смотрелись вдвоем, блистали на красных дорожках! После расставания Мирославы и Павла были те, кто поддерживал его», — отметил Дворцов.

Мирослава Карпович (Вера) в сцене из спектакля «На стриме»

В чем секрет стройности актрисы Карпович: мнение нутрициолога

Нутрициолог Мари Эст отметила, что Карпович выглядит почти так же молодо, как и в первых сезонах «Папиных дочек». По ее мнению, это объясняется миниатюрной фигурой артистки, мягкими чертами лица и удачно подобранным стилем.

«У нее от природы тот самый тип внешности, который даже с возрастом сохраняет ощущение легкости и свежести. Такой типаж часто воспринимается как более юный», — сказала Эст.

Эксперт объяснила стройность Мирославы хорошей генетикой. При этом Эст отметила, что небольшой вес может стать фактором риска, если он сопровождается слабостью и нарушением сна.

«В таких случаях организму может не хватать ресурсов. Вопрос о том, стоит ли набрать вес, всегда должен решаться не по эстетике, а по самочувствию и объективным показателям здоровья. Стройная фигура Мирославы объясняется быстрым обменом веществ, небольшим процентом жировой ткани и активным образом жизни», — полагает нутрициолог.

Мирослава Карпович

Нужно ли актрисе Карпович подчеркивать худобу: мнение стилиста

Облегающая одежда делает образ Карпович слишком угловатым, поделилась мнением в интервью NEWS.ru стилист Мария Шеди. Эксперт посоветовала актрисе добавить в гардероб более объемные вещи — такой прием подчеркнет ее природную изящность.

«Я бы обязательно добавила больше игры с объемами. Не для того, чтобы спрятать фигуру, а чтобы подчеркнуть изящность через контраст. Это классический прием высокой моды, который добавляет образу воздуха и лоска», — сказала Шеди.

Стилист отметила, что в образах Мирославы много перьев и сложного грима, которые перетягивают на себя внимание. По мнению эксперта, Карпович, возможно, стоит избавиться от сложного декора и отдать предпочтение минимализму.

«Это подчеркнет ее женственность лучше, чем любой сложный декор. Мирослава Карпович — одна из немногих, кто не боится быть разной. Она успешно ушла от амплуа папиной дочки, выстроив имидж хрупкой, но очень сильной женщины», — резюмировала эксперт.

Читайте также:

Дочка родила, муж ушел в тень: как живет семья Заворотнюк после ее смерти

Плачет, говорит, что хочет жить. Лерчек тает на глазах: ей хуже?

«Не хватало воздуха»: Газманов о шоу «Маска», хите «Люси», поездках на СВО