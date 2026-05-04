Эрдоган поставил Евросоюз на место

Эрдоган: Евросоюз нуждается в Турции больше, чем она в нем

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Turkish presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Турция гораздо меньше нуждается в Евросоюзе, чем сам ЕС — в Анкаре, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, которые приводит государственный телеканал TRT Haber, стратегическая недальновидность европейских чиновников в отношении Турции сохраняется, однако Брюсселю пора осознать новые геополитические реалии. По словам турецкого лидера, страна уже не та, что прежде, а однополярный мир, ограниченный сферой влияния Запада, прекратил существование.

Потребность Европы в Турции больше, чем потребность в ней Турции. Завтра эта потребность будет еще большей. <...> Вопрос заключается не в том, где находится Анкара, а в том, где в мире будущего хочет находиться Брюссель. ЕС, в котором Турция не является полноправным членом, не станет глобальным игроком и центром притяжения, — отметил Эрдоган.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что отношения Соединенных Штатов и Евросоюза подошли к «точке невозврата». По его словам, интересы сторон больше не совпадают. Также Вучич отметил, что серьезно воспринимает заявления президента США Дональда Трампа о возможном выводе американских войск из Европы. По его оценке, подобные изменения могут усилить напряженность на международной арене и негативно сказаться на Сербии.

