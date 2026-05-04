Торт с петлей для министра, Трамп отказал Ирану: что будет дальше

Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир получил в подарок торт, на котором изобразили петлю, президент США Дональд Трамп отверг мирное предложение Ирана, синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал похолодание в Москве в конце следующей недели — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Израильского министра Бен-Гвира порадовали тортом с петлей

Министру нацбезопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру подарили торт с изображением петли. Таким образом чиновника поздравила его супруга. На торте также было две надписи: «Поздравляем министра Бен-Гвира» и «Иногда мечты сбываются». Изображение петли на угощении связано с недавно принятым в Израиле законом об отмене запрета на смертную казнь.

Известно, что закон о смертной казни для террористов уже вступил в силу, наказание будет применяться ко всем радикалам независимо от вероисповедания. Исполнение приговора через повешение должно состояться в течение 90 дней с момента вынесения решения суда.

Кнессет одобрил закон, и смертная казнь будет применяться даже к еврейским террористам. Согласно закону, осужденные будут содержаться в отдельном изоляторе, а встречи с адвокатами будут проводиться через видеосвязь.

Также депутаты Израиля отпраздновали принятие закона о смертной казни для террористов бокалами шампанского. На мероприятии присутствовал министр национальной безопасности вместе с соратниками. Депутаты подчеркнули, что документ направлен на ужесточение наказаний за террористические акты.

Итамар Бен-Гвир Фото: Saeed Qaq/Keystone Press Agency/Global Look Press

При этом верховный комиссар ООН Фолькер Тюрк призвал Израиль отказаться от закона о смертной казни. Он подчеркнул, что такая мера противоречит международным правовым обязательствам. Тюрк отметил, что подобный закон делает смертную казнь «наказанием по умолчанию» для палестинцев.

«Законопроект явно противоречит международным правовым обязательствам Израиля, в том числе в отношении права на жизнь», — заявил верховный комиссар.

Кроме того, Израиль в ближайшие 10 лет планирует потратить $119 млрд (8,9 трлн рублей) на производство оружия. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сообщил, что Тель-Авив намерен развивать свои оборонные мощности, чтобы не зависеть от других стран.

«В ближайшее десятилетие мы добавим 350 млрд шекелей к оборонному бюджету, чтобы производить вооружения внутри страны», — сказал Нетаньяху.

Премьер-министр добавил, что Израиль планирует разработать передовые летательные аппараты собственного производства. Также в стране реализуют проект для нейтрализации угроз от атак БПЛА.

Трамп отказал Ирану в завершении войны

Вашингтон отклонил предложение Тегерана о завершении войны в три этапа, заявил президент США Дональд Трамп. Он посчитал его неприемлемым.

«Я изучил новое иранское предложение, и оно для меня неприемлемо», — сказал американский лидер.

При этом ранее он допускал, что некоторые пункты могли бы быть рассмотрены. Всего Иран представил США мирный план из 14 пунктов. Трехэтапная инициатива предусматривает переход от перемирия к долгосрочному урегулированию на Ближнем Востоке и заморозку обогащения урана на срок до 15 лет, но без уничтожения ядерных объектов.

ВМС Ирана Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первый этап предполагал полное окончание войны в течение 30 дней, соглашение о ненападении с участием союзников Ирана и Израиля, а также снятие блокады с портов и очистку Ормузского пролива от мин силами Тегерана. На первом этапе Иран к тому же хотел потребовать отвода всех американских военно-морских сил из региона.

Второй этап включал заморозку обогащения урана до 15 лет с последующим ограничением уровня до 3,6% по принципу «нулевого хранения». Также в него входило обсуждение вопроса о вывозе высокообогащенного урана за границу или снижении его концентрации.

Третий этап — стратегический диалог с арабскими и региональными соседями. Они должны были договориться о создании общего режима безопасности. В ответ Иран ожидал снятия санкций и разморозки своих активов. План отвергал полное прекращение ядерной деятельности или ликвидацию объектов.

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что причиной отказа США от мирного плана Ирана является нежелание признавать свое военное поражение в конфликте. По его словам, администрация главы Белого дома не готова подписаться под инициативой Тегерана, поскольку это будет выглядеть не как победа Вашингтона, а как вынужденная уступка.

«Со стороны Ирана мы наблюдаем стремление к реальному мирному соглашению и разрешению кризиса в Ормузском проливе и Персидском заливе. Тегеран уже пошел навстречу американцам — предложил взять на себя ограничения в рамках разработки ядерной программы. Действительно, план Ирана мог бы стать основанием для деэскалации и разрешения кризиса. Однако администрация Трампа не готова подписаться под иранской инициативой, потому что представить мирный план очевидной победой Соединенных Штатов им не удастся. Белому дому придется смягчать санкции, возвращать активы Ирана, выводить войска, то есть де-факто признавать свое военное поражение, чего они не хотят», — пояснил Дудаков.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Синоптик Тишковец спрогнозировал похолодание в Москве

Дожди и похолодание до +13–18 градусов ожидаются в Москве в конце следующей недели, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. При этом он отмечал, что в понедельник, 4 мая, в столице наступит метеорологическое лето. Температура воздуха в этот день составила +21–24 градуса. Тишковец добавил, что 20-градусное тепло сохранится до среды, 6 мая, включительно.

«В конце недели погода испортится — пойдут дожди и посвежеет до +13–18», — сказал он.

В День Победы 9 мая в столице ожидается облачная погода и небольшой дождь, сообщили в Гидрометцентре России. Согласно прогнозу, температура воздуха в столице составит плюс 14–19 градусов.

«Ожидается, что днем 9 мая в столице будет облачная погода с вероятностью небольшого дождя, при этом температура воздуха составит от 14 до 19 градусов выше нуля», — отметили метеорологи.

По данным синоптиков, в ночь на 9 мая в Москве также возможен дождь, столбики термометров будут держаться на уровне плюс 7–12 градусов. Днем 8 мая ожидаются небольшие осадки, воздух прогреется до плюс 17–22 градусов.

