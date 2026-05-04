«Он вам нужен»: Трамп вновь обратился к президенту Израиля из-за Биби

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обратился к израильскому коллеге Ицхаку Герцогу с призывом помиловать премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Против него продолжаются судебные разбирательства, сообщила израильская государственная телерадиокомпания Kan.

В интервью американский лидер назвал Нетаньяху «премьер-министром военного времени». Он добавил, что вместе с ним США смогли провернуть большую работу на Ближнем Востоке.

Израиля бы не существовало, если бы не я и Биби (Нетаньяху), именно в таком порядке. Вам нужен премьер-министр, который может сосредоточиться на войне, а не на глупостях, — указал Трамп.

Герцог неоднократно подчеркивал, что решение о помиловании будет приниматься строго в соответствии с законом и правовыми процедурами. Вместо помилования президент хотел бы сначала добиться от Нетаньяху признания вины. Расследование в отношении политика началось в декабре 2016 года, а в 2019-м ему предъявили обвинения в получении незаконных подарков и мошенничестве с регулированием СМИ. Слушания по уголовным делам против премьера начались в окружном суде Тель-Авива в декабре 2024 года. Сам Нетаньяху утверждает, что обвинения направлены на его отстранение от власти.

Ранее в этом же интервью Трамп рассказал, что Вашингтон отклонил предложение Тегерана о завершении войны в три этапа. Он посчитал его неприемлемым.