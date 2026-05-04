Обломки БПЛА рухнули на здание в элитном московском ЖК Собянин: беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской улицы в Москве

Обломки беспилотного летательного аппарата попали в здание в районе Мосфильмовской улицы на западе Москвы, сообщил в своих социальных сетях мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, никто в результате происшествия не пострадал.

Службы работают на месте происшествия, — уточнил градоначальник.

По информации Telegram-канала SHOT, около часа ночи жители дома на Мосфильмовской улице слышали громкий звук, похожий на взрыв. Причина инцидента пока неизвестна.

Очевидцы уточнили, что речь идет об элитном жилом комплексе «Дом на Мосфильмовской улице». На место выехали экстренные службы, которые продолжают работу.

Ранее сообщалось, что в результате целенаправленного удара украинского дрона-камикадзе по территории промышленного предприятия в поселке Мирские (Погарский район) пострадал один из работников. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своих социальных сетях добавил, что мужчина был оперативно доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

До этого БПЛА ВСУ атаковал коммерческий объект в городе Губкине Белгородской области. В результате детонации загорелся легковой автомобиль, в котором находились два человека — оба получили ранения и были госпитализированы.