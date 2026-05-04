Самолет при посадке зацепил фонарный столб в США

04 мая 2026 в 03:05

FAA: самолет снес фонарный столб при посадке в аэропорту Ньюарк Либерти

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пассажирский Boeing 767 авиакомпании United Airlines, выполнявший рейс из Венеции, при заходе на посадку в аэропорту Ньюарк Либерти (штат Нью-Джерси) врезался в фонарный столб на автостраде. Несмотря на инцидент, лайнер благополучно приземлился, сообщило Федеральное авиационное управление США (FAA).

Во время захода на посадку в международном аэропорту Ньюарк Либерти рейс 169 авиакомпании United Airlines врезался в фонарный столб на автостраде Нью-Джерси. <...> Boeing 767 благополучно приземлился, прибыв из итальянской Венеции, — говорится в сообщении FAA, которое пообещало провести расследование.

По данным портала BNO News, одно из колес самолета зацепило двигавшийся по автостраде грузовик пекарни, выбив стекло с водительской стороны. В авиакомпании подчеркнули, что ни один пассажир или член экипажа не пострадал. Инцидент ограничился повреждением наземной инфраструктуры и транспортного средства, не затронув жизни и здоровья людей на борту.

Ранее стало известно, что самолет премьер-министра Испании Педро Санчеса, который направлялся в Ереван на заседание Европейского политического сообщества, совершил экстренную посадку в турецкой столице. Причиной стала техническая неисправность на борту.

