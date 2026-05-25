Морпехи рассказали о сотнях сбитых дронов ВСУ в ДНР Расчет ПВО «Костер» уничтожил 260 беспилотников ВСУ в ДНР

Расчет противовоздушной обороны ВС РФ «Костер» ликвидировал 260 украинских беспилотников в ДНР, сообщил РИА Новости военнослужащий морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Сармат. Он подчеркнул, что подразделение продолжает активно работать в зоне ответственности на передовой.

Расчет «Костер» перспективный. У него уже 260 целей, — заявил Сармат.

По словам командира дивизиона ПВО 61-й гвардейской бригады морской пехоты, подразделение считается одним из самых результативных с момента формирования. Он также отметил, что только за последние сутки бойцы уничтожили пять или шесть беспилотников «Марсиан-2» на Добропольском направлении.

Ранее в Министерстве обороны РФ подтвердили, что в результате удара Вооруженных сил Российской Федерации в Киеве и Киевской области были успешно поражены центры принятия решений. Также были поражены объекты Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

До этого военэксперт Василий Дандыкин допустил, что российские баллистические ракеты «Орешник» могли поразить аэродром в Белой Церкви Киевской области. По его словам, там возможна разгрузка вооружения, распределение боеприпасов, беспилотников. Он отметил, что перед запуском ракет ВС РФ, вероятно, направили беспилотники, что привело к перегрузке ПВО Украины.