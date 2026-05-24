24 мая 2026 в 13:13

Минобороны России раскрыло цели ударов в Киеве

ВС России нанесли удар по объектам ГУР Украины и командования ВСУ в Киеве

Министерство обороны РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В результате удара Вооруженных сил Российской Федерации в Киеве и Киевской области были успешно поражены центры принятия решений, подтвердили в пресс-службе Министерства обороны РФ в МАКС. Были поражены объекты управления Главного командования Сухопутных войск и Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В министерстве подчеркнули, что Москва не осуществляла ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Атаке подверглись только цели, принадлежащие к военно-промышленному комплексу Украины. При этом российские военные использовали «Искандеры», «Кинжалы» и «Цирконы», а также крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования.

До этого украинский народный депутат Максим Бужанский после серии взрывов в Киеве заявил, что государству отчаянно необходимо прекращение огня и подписание перемирия с Россией. Он добавил, что хрупкую позицию гражданам придется активно защищать от нападок радикальных политиков, которые зарабатывают на кризисе, «сидя в Праге».

