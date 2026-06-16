«Адмирал Григорович» предпринял меры для предотвращения инцидента с яхтой МО: «Адмирал Григорович» принял меры для предотвращения инцидента с яхтой

Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» принял все необходимые меры для предотвращения инцидента с гражданской яхтой в проливе Ла-Манш, сообщило Минобороны РФ в мессенджере МАКС. 16 июня в 12:45 экипаж фрегата обнаружил парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании, которая двигалась опасным курсом в сторону российского корабля.

Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента, — уточнили в ведомстве.

В Минобороны РФ подчеркнули, что в соответствии с международными правилами экипаж фрегата несколько раз попытался связаться с гражданским судном. Яхта не изменила курс, от нее также не последовало ответа по радиоканалу. Тогда моряки пустили сигнальные ракеты и подали звуковые сигналы — яхта продолжила опасное сближение. В ведомстве отметили, что после сокращения дистанции до 150 метров командир фрегата принял решение произвести упредительную стрельбу по курсу гражданского судна.

Ранее иностранные журналисты сообщили, что британская яхта не пострадала и не получила повреждений после предупредительных выстрелов фрегата Военно-морского флота России «Адмирала Григоровича» в проливе Ла-Манш. По их словам, инцидент рассматривается как единичный случай.