В Британии раскрыли детали инцидента с яхтой в Ла-Манше NBC News: британская яхта не получила повреждений после выстрелов фрегата РФ

Британская яхта не пострадала и не получила повреждений после предупредительных выстрелов фрегата Военно-морского флота России «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш, пишет NBC News со ссылкой на официальное лицо. По его словам, инцидент рассматривается как единичный случай. Отмечается, что британское судно без препятствий продолжило свой путь.

Ранее в Минобороны России заявили, что фрегат «Адмирал Григорович» выпустил сигнальные ракеты для привлечения внимания яхты под британским флагом. Там отметили, что в соответствии с международными правилами предупреждения столкновений судов в море экипаж фрегата сделал несколько попыток вызвать на связь гражданское судно.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер заявил, что военные Британии захватили в проливе Ла-Манш танкер Smyrtos, якобы принадлежащий так называемому российскому «теневому флоту». Эта операция, проведенная под эгидой Великобритании, стала первой в своем роде. На борт судна поднялись военнослужащие морской пехоты и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью.