Тысячелетний крест на могиле Рюрика? Где нашли древнейших христиан Европы

В Ленинградской области нашли, возможно, древнейшую христианскую могилу в Европе. Что известно о раскопках в Старой Ладоге, как они связаны с Рюриком?

Что нашли под Старой Ладогой, как раскопки меняют историю Руси

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о новых результатах археологических раскопок в Старой Ладоге. На берегу Волхова, напротив древней крепости, находится урочище Плакун с древними курганами.

«Многие сомневались, но результат превзошел ожидания. Археологи нашли здесь крест возрастом более тысячи лет, боевой топор, ладейные заклепки и, кстати, капсулу времени 1968 года — послание от коллег-предшественников. Найденное захоронение, предположительно, старейшее христианское погребение в Восточной Европе, и оно напрямую связано с двором и дружиной Рюрика. Профессор Анатолий Кирпичников, почетный гражданин Ленинградской области, был прав: Ладога будет раскрывать свои тайны еще долго», — рассказал Дрозденко в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил участников экспедиции, которая проходила по инициативе чиновников Ленобласти при поддержке АНО «Центр развития Ладоги» и сотрудников Староладожской экспедиции ИИМК РАН.

Когда на Руси впервые появилось христианство

Старая Ладога — одно из древнейших варяжских (скандинавских) поселений на территории России, созданное в середине VII века нашей эры. Скандинавов оттуда выгнали славяне, однако позже они, как сообщает «Повесть временных лет», сами призвали варягов править этими землями. Во времена Вещего Олега, который правил Русью как регент после смерти Рюрика, там была построена первая крепость. Примерно тогда же, по данным профессора Анатолия Кирпичникова, там появились курганы — и, как теперь можно предполагать, первые христиане на Руси.

Поселок Старая Ладога Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Официально Русская земля перешла в православную веру в 988 году по решению киевского князя Владимира Святославича, правнука князя Рюрика. Однако христиане на Руси были и до этого, в том числе бабушка крестителя Руси княгиня Ольга. Она приняла крещение в Константинополе в 955 году, когда была регентом при своем малолетнем сыне Святославе.

Однако по данным древних историографов из Константинополя, первое крещение русов произошло еще на век раньше: патриарх Константинопольский Фотий I в 866 году сообщил, что русы, осадившие Царьград, разграбив окрестности города, прислали посольство и изъявили желание креститься. Это первое крещение историки называют Фотиево крещение, или Аскольдово крещение. Первым епископом Руси стал святитель Михаил.

По существующим представлениям, первое крещение Руси не имело значимых последствий: захватив власть в Киеве, Вещий Олег отверг христианскую веру, убил (предположительно, крестившихся) Аскольда и Дира, после чего вновь отправился воевать с Византией. По легенде, разгромив византийцев, Олег «прибил щит» к вратам Царьграда, предложил византийцам «выгодную сделку» и получил право на беспошлинную торговлю.

Новые находки показывают, что христианство до Крещения Руси могло быть распространено шире, чем считалось ранее.

Где находится могила Рюрика? Правда ли, что она в Старой Ладоге

Первый правитель Руси, родоначальник династии Рюриковичей погиб около 879 года. Точное место захоронения Рюрика неизвестно: предположительно, он мог погибнуть где-то во время похода в северные земли (нынешняя Карелия).

Наиболее популярной является версия, что Рюрик похоронен в кургане-сопке Шум-гора, который так и называют: Рюрикова могила. Курган, один из крупнейших в России, находится на берегу Луги на севере Новгородской области.

Рюрик становится правителем Новгорода Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Однако есть и народная легенда, согласно которой Рюрик был похоронен «в золотом гробу» в одной из пещер или подземных галерей в районе Старой Ладоги. О тайных ходах, которыми могли быть изрыты подземелья крепости, ходят легенды с начала XIX века: якобы ходы идут под рекой и достигают Загвоздья в 8 км от крепости. По другой версии, золотой гроб с телом Рюрика был затоплен в реке. Таким образом, курганы в урочище Плакун вполне могут быть связаны с захоронением Рюрика.

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