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28 июля 2026 в 16:00

Надвигаются грозы: прогноз погоды в Москве, как начнется август

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Самый жаркий день недели в Москве обернется мощными грозами. Какая погода пришла в столицу к 28 июля, когда закончатся ливни, чего ждать в августе?

Какая погода пришла в Москву к 28 июля

Синоптики прогнозируют в Москве самый жаркий день рабочей недели, температура воздуха достигнет плюс 29 градусов. Такое влияние окажет теплый сектор скандинавского циклона, указал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«В первой половине дня осадков в регионе не ожидается, а температура на 3–4 градуса превысит рамки климата. Во второй половине дня погода начнет меняться: холодный атмосферный фронт с запада принесет на юг и запад области очаги грозовых ливней и начнет ограничивать там прогрев. В центр региона кратковременные дожди с грозами придут ближе к вечеру. Ожидается, что сегодня в Москве выпадет до 2–7 мм осадков, на западе и юге области — до 10–15 мм. Температура воздуха плюс 27–29 градусов. Атмосферное давление ниже нормы», — прогнозирует Леус.

В ночь на 29 июля небо над столичным регионом закроет мощная облачность, продолжатся дожди. Температура резко снизится.

Как начнется август в Москве, когда закончатся ливни и придет жара?

К Москве приближается мощный грозовой фронт, который принесет обильные ливни.

«В среду, после прохождения фронта, будет пасмурно и очень дождливо — выпадет до 17 литров воды на метр площади. Ночью — плюс 13–16, днем — не выше плюс 16–19 градусов. Это будет самый холодный день семидневки», — указал синоптик Евгений Тишковец.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По прогнозу Foreca, основная масса осадков обрушится на Москву в четверг. За двое суток выпадет более 22 мм осадков, что составляет почти четверть июльской нормы осадков. МЧС предупредило жителей Московской области, что ожидаются ливень, гроза, град, ветер до 17 метров в секунду.

В конце рабочей недели дожди закончатся, и август Москва встретит вновь с ясной и солнечной погодой. По данным Foreca, 1–2 августа температура достигнет плюс 28 градусов, в дальнейшем на первой неделе августа удержится на этой отметке. Самая жаркая ночь (после ночи 29 июля, когда ожидается плюс 19 градусов) будет 3 августа — ожидается «тропическая» температура — до плюс 20 градусов.

В середине первой недели августа ожидается возвращение дождей, 5–6 августа выпадет около 10 мм осадков.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, чего ждать на неделе

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил об атмосферном фронте, который прошел через Северную столицу в начале дня 28 июля. Дождливая погода вскоре закончится.

«Температура воздуха плюс 20–22 градусов, в Ленобласти — до плюс 24, на востоке — до плюс 27. Атмосферное давление будет расти. В среду местами небольшие дожди, ночью — плюс 14–16, днем — плюс 21–23 градуса», — прогнозирует Леус.

В конце недели температура ненадолго вырастет: 31 июля ожидается до плюс 27 градусов. Однако жара надолго не задержится. Август начнется с мощного ливня, за двое суток выпадет 23,6 мм осадков (четверть месячной нормы). Температура упадет до плюс 21–23 градусов и потом будет медленно расти в течение недели.

Как и в Москве, 5–6 августа в Петербург придет новый циклон с грозами и еще 10 мм осадков. Температура при этом будет держаться в рамках климатической нормы.

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