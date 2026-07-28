Патриарх Кирилл обратился к Путину в День крещения Руси В РПЦ поздравили Путина с Днем крещения Руси и именинами

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравление президенту России Владимиру Путину с Днем крещения Руси и именинами. Предстоятель выразил признательность главе государства за неизменную поддержку и внимание к служению Русской православной церкви. Поздравление патриарха было опубликовано на сайте РПЦ.

Надеюсь, что сложившееся церковно-государственное взаимодействие будет и впредь способствовать сбережению и сплочению народа, утверждению в жизни современников традиционных нравственных ценностей, непреходящих идеалов милосердия, добра и справедливости, — говорится в сообщении.

Ранее патриарх Кирилл во время службы в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря призвал россиян молиться о президенте России Владимире Путине ради сохранения страны. Глава РПЦ также напомнил, что в советское время в стране боролись с любыми проявлениями религиозности. По его словам, сегодня Россия переживает особый исторический период.

До этого он освятил Успенский собор Тульского кремля, в котором несколько лет проводилась реставрация, передает пресс-служба РПЦ. Глава Русской православной церкви также передал в дар храму икону и вручил награды тем, кто содействовал восстановлению святыни.