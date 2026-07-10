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10 июля 2026 в 17:47

Патриарх Кирилл призвал неустанно молиться о Путине ради сохранения России

Патриарх Кирилл Патриарх Кирилл Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»
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Патриарх Кирилл во время службы в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря призвал россиян молиться о президенте России Владимире Путине ради сохранения страны, передает РИА Новости. Глава РПЦ также напомнил, что в советское время в стране боролись с любыми проявлениями религиозности. По его словам, сегодня Россия переживает особый исторический период.

Призываю всех неустанно молиться и о президенте нашем, православном человеке Владимире Владимировиче Путине, о властях, о воинстве и об Отечестве нашем, чтобы Господь сохранил Россию от врагов и внешних, и внутренних, чтобы ничто и никогда более не поколебало нашего стремления сохранить веру православную, — сказал глава РПЦ.

Ранее патриарх Кирилл поздравил главу государства с Днем России. Он отметил, что страна под руководством Путина стала примером подлинного суверенитета и самобытности.

До этого Путин провел встречу с патриархом Кириллом и поздравил его с тезоименитством. Глава государства добавил, что для России очень важно строительство межконфессиональных отношений внутри страны.

Общество
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патриарх Кирилл
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