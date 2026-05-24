Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 13:45

Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин провел встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил предстоятеля Русской православной церкви с тезоименитством, передает пресс-служба главы государства. Беседа состоялась в патриарших палатах Кремля.

Ваше Святейшество, сегодня нам нужен Ваш опыт в строительстве межцерковных отношений. Для нас и для России очень важно строительство межконфессиональных отношений внутри страны. Нам всегда это важно, всегда нужно, ну а сейчас — особенно, — отметил Путин.

День тезоименитства патриарха совпадает с празднованием Дня славянской письменности и культуры, который ежегодно отмечают 24 мая. В эту дату церковь вспоминает святых Кирилла и Мефодия — создателей славянской азбуки. Именно в честь святого Кирилла патриарх получил свое монашеское имя, поэтому его именины приходятся на этот день.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства. В поздравлении белорусский лидер пожелал патриарху здоровья, мира и божьего благословения.

Власть
Кремль
Владимир Путин
поздравления
патриарх Кирилл
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Почувствовали запах»: Боуз вывел Киев на чистую воду после удара по ЛНР
«Общество наэлектризовано»: политолог о стрельбе у Белого дома в Вашингтоне
В МИД Китая назвали прошедшие переговоры с Путиным превосходными
Опубликованы кадры работы Путина над речью для граждан КНР
Первые похороны после атаки ВСУ на колледж прошли в ЛНР
«Сильно переживала»: дочь Ковальчук рассказала о минусах звездной фамилии
Путин указал на важность поддержания единства народа России
Поиски Усольцевых: последние новости 24 мая, результаты обследования леса
Почему не работает Telegram сегодня, 24 мая: замедление, заблокируют ли
Стали известны необычные подробности заявления Путина по Старобельску
Василевка, Святогорск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 24 мая
«Не давали работать»: спасатель рассказал о повторных атаках ВСУ в ЛНР
Взрыв в Луганске, удар по цеху Запорожской АЭС: как ВСУ атакуют РФ 24 мая
Раскрыта личность стрелка из Мариинского театра
«Не давали работать»: пожарный рассказал о спасении детей после удара ВСУ
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Четыре вагона сошли с рельсов в Челябинской области
В Москве прошли II Летние игры Группы «Аэрофлот»
Поиски Героя РФ Асылханова: последние новости 24 мая, есть ли новые зацепки
Озвучена дата новых переговоров США и Ирана
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.