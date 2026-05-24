Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Президент России Владимир Путин провел встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил предстоятеля Русской православной церкви с тезоименитством, передает пресс-служба главы государства. Беседа состоялась в патриарших палатах Кремля.

Ваше Святейшество, сегодня нам нужен Ваш опыт в строительстве межцерковных отношений. Для нас и для России очень важно строительство межконфессиональных отношений внутри страны. Нам всегда это важно, всегда нужно, ну а сейчас — особенно, — отметил Путин.

День тезоименитства патриарха совпадает с празднованием Дня славянской письменности и культуры, который ежегодно отмечают 24 мая. В эту дату церковь вспоминает святых Кирилла и Мефодия — создателей славянской азбуки. Именно в честь святого Кирилла патриарх получил свое монашеское имя, поэтому его именины приходятся на этот день.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства. В поздравлении белорусский лидер пожелал патриарху здоровья, мира и божьего благословения.