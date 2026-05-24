«Взращиваете в душах»: Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с именинами Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с Днем ангела

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, передает пресс-служба главы государства. В поздравлении белорусский лидер пожелал патриарху здоровья, мира и божьего благословения.

Ваш небесный покровитель, святой равноапостольный Кирилл, зажег для славянских народов неугасимый свет веры и знания. Будучи мудрым последователем православного просвещения нашего времени, вы продолжаете великое дело — взращиваете в душах людей добро, любовь к Отечеству и бережное отношение к своим корням, — сказано в поздравлении.

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравления игрокам ярославского «Локомотива» с победой в финале Кубка Гагарина. Команда в шестом матче финальной серии обыграла казанский «Ак Барс» со счетом 3:2.

До этого председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и адвокат Михаил Барщевский поздравили экс-генпрокурора и полпреда в СКФО Юрию Чайку с днем рождения. Они отметили высокий профессионализм юбиляра.