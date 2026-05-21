Барщевский и Нилов поздравили Юрия Чайку с 75-летием

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и адвокат Михаил Барщевский в беседе с NEWS.ru высказали наилучшие пожелания экс-генпрокурору и полпреду в СКФО Юрию Чайке в честь его 75-летия. Они отметили высокий профессионализм юбиляра.

По слова Нилова, Юрий Чайка многое сделал для совершенствования правовой системы и защиты прав граждан.

Вопросы социальной политики неразрывно связаны с защитой прав граждан. Это и пенсионные права, и право на бесплатное жилье, лекарственное обеспечение, а также санаторно-курортное лечение. Обращения в органы прокуратуры и в адрес генпрокурора давали свои плоды, права граждан восстанавливались. То же самое касалось различных судебных разбирательств, когда за восстановлением прав приходилось обращаться в адрес Юрия Чайки, — сказал парламентарий.

По его словам, проверки, которые были инициированы по распоряжению бывшего генпрокурора, приносили результаты и приводили к изменению ситуации к лучшему, особенно когда речь шла о защите прав автомобилистов, законе о свободе совести и поправках в Уголовный кодекс о защите прав граждан.

Дорогой Юрий Яковлевич! Поздравляю с юбилеем. По-доброму завидую вашему профессионализму, чувству чести и человеческому отношению к людям. Дай вам бог здоровья еще на многие годы, — сказал Барщевский.

В 2006 году Чайке был присвоен классный чин действительного государственного советника юстиции. Он имеет звание Заслуженного юриста РФ. Экс-генпрокурор является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степени. Он был также награжден орденом Почета и медалью П. А. Столыпина I степени.