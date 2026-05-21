Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 15:54

Барщевский и Нилов поздравили Юрия Чайку с 75-летием

Барщевский и Нилов высказали наилучшие пожелания Юрию Чайке в честь 75-летия

Юрий Чайка Юрий Чайка Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и адвокат Михаил Барщевский в беседе с NEWS.ru высказали наилучшие пожелания экс-генпрокурору и полпреду в СКФО Юрию Чайке в честь его 75-летия. Они отметили высокий профессионализм юбиляра.

По слова Нилова, Юрий Чайка многое сделал для совершенствования правовой системы и защиты прав граждан.

Вопросы социальной политики неразрывно связаны с защитой прав граждан. Это и пенсионные права, и право на бесплатное жилье, лекарственное обеспечение, а также санаторно-курортное лечение. Обращения в органы прокуратуры и в адрес генпрокурора давали свои плоды, права граждан восстанавливались. То же самое касалось различных судебных разбирательств, когда за восстановлением прав приходилось обращаться в адрес Юрия Чайки, — сказал парламентарий.

По его словам, проверки, которые были инициированы по распоряжению бывшего генпрокурора, приносили результаты и приводили к изменению ситуации к лучшему, особенно когда речь шла о защите прав автомобилистов, законе о свободе совести и поправках в Уголовный кодекс о защите прав граждан.

Дорогой Юрий Яковлевич! Поздравляю с юбилеем. По-доброму завидую вашему профессионализму, чувству чести и человеческому отношению к людям. Дай вам бог здоровья еще на многие годы, — сказал Барщевский.

В 2006 году Чайке был присвоен классный чин действительного государственного советника юстиции. Он имеет звание Заслуженного юриста РФ. Экс-генпрокурор является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степени. Он был также награжден орденом Почета и медалью П. А. Столыпина I степени.

Общество
Юрий Чайка
поздравления
Госдума
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ракеты достигли целей»: Минобороны заявило об успешной ядерной тренировке
Запущенный с российского фрегата гиперзвуковой «Циркон» попал в цель
«Это лицемерие»: Фицо о мольбах ЕС раскрыть детали разговора с Путиным
«Очень жаль»: Бутырская о смене спортивного гражданства сына Плющенко
Россиянам рассказали, как повысить интерес молодежи к северным регионам
В силовых структурах раскрыли детали боев за Шестеровку
Лукашенко отверг намерение Белоруссии быть втянутой в украинский конфликт
Невролог предупредил, кому тяжело дадутся резкие перепады температуры
Тарасова назвала смену спортивного гражданства сына Плющенко семейным делом
Ермак показал электронный браслет на своей ноге
Бывшая подруга Галустяна неоднозначно высказалась о его новом имидже
Стало известно, когда ЕС сможет возобновить закупки газа в России
Раскрыто, какую инфекцию нашли у детей из лагеря в Башкирии
Известного иноагента внесли в список террористов
Путин анонсировал пуски баллистических ракет в ходе ядерных учений
Общественник нашел способ борьбы со слизнями
Путин назвал единственный случай для применения ядерного оружия
Жителя Краснодара обвинили в мошенничестве на 580 тыс. рублей в Крыму
Жена Цекало прилетела к российским врачам, чтобы вырезать «Линду»
Тело российского криптоинвестора нашли в братской могиле в Таиланде
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.