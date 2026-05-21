Ермак показал электронный браслет на своей ноге

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак продемонстрировал электронный браслет на ноге, сообщает издание «Новости. Live». Это произошло на судебном заседании по апелляции на меру пресечения.

Ермак вместе с этим сообщил, что сдал все заграничные паспорта. Это было обязательной процедурой в рамках выполнения процессуальных обязательств, связанных с избранной мерой пресечения.

Ранее сообщалось, что Ермаку могут предъявить новое обвинение в рамках дела о возможном отмывании средств при строительстве элитного коттеджного поселка под Киевом. Антикоррупционные органы рассматривают возможность повторного заключения политика под стражу.