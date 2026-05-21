Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 17:26

«Мы вернем им историю»: Захарова пообещала сделать Одессу снова великой

Захарова пообещала, что Россия вернет славу и историю Одессы

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия намерена вернуть Одессе ее историю и славу, несмотря на попытки властей Украины исказить исторические события, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Как передает корреспондент NEWS.ru, она напомнила, что незадолго до 12-й годовщины трагедии в Доме профсоюзов в Одессе глава местного отделения украинского Института национальной памяти показал памятный значок-медаль с изображением бутылки с горючей смесью.

Сувенир отлит из снесенного нацистами бронзового памятника Екатерине Великой, которая и основала город Одессу. Вы вообще понимаете, о каком неоварварстве идет речь? <...> Город появился и потом имел такую удивительную, интересную, славную историю, которая сейчас из-за киевской хунты превращается в историю бесславную. Но мы вернем им историю. Мы вернем славу Одессе, — указала дипломат.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что события 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов стали одним из самых трагических эпизодов русской истории. Он отметил, что произошедшее продемонстрировало высокий уровень жестокости и насилия, охвативших Украину в тот период.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия не забудет трагедию в Доме профсоюзов в Одессе. По словам парламентария, 2 мая навсегда останется в памяти как день гибели пророссийских активистов.

Власть
Украина
Одесса
Мария Захарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе считают, что Путин очаровал Трампа
«Удерживают где-то под Алтаем»: новые версии пропажи Героя РФ Асылханова
Дипломат указал на альтернативу военной конфронтации между РФ и НАТО
В США забили тревогу из-за нехватки денег на войну с Ираном
В глаза не видел: осужденный за растление обвинил следствие в фальсификации
Плющенко прервал молчание после перехода в сборную Азербайджана
Лукашенко рассказал Путину о довольных российских генералах
Мясорубка и гречка всплыли в деле о зверском убийстве экс-мэра Самары
«Уровень холодной войны»: Полянский прошелся по НАТО из-за провокаций
Песков раскрыл, какую идею по поводу Ирана Путин изложил Си Цзиньпину
Си Цзиньпин поговорил с Путиным о Трампе
Военный эксперт объяснил значение сообщений «Радиостанции Судного дня»
Россиянин повздорил с ухажером бывшей сожительницы и совершил непоправимое
Экстрасенс назвал новую версию исчезновения героя РФ Асылханова
Европу сдадут: Жириновский объяснил, почему НАТО не посмеет воевать с РФ
В Госдуме объяснили, почему сын Плющенко сменил спортивное гражданство
Российские суды изменили практику личного банкротства
Звезда Comedy Woman Елена Борщева раскрыла главную причину ссор в проекте
«Беситься не надо»: Лукашенко ответил на критику учений РФ и Белоруссии
«Ничем хорошим не закончится»: Володин о лишении Росликова мандата в Латвии
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.