«Мы вернем им историю»: Захарова пообещала сделать Одессу снова великой Захарова пообещала, что Россия вернет славу и историю Одессы

Россия намерена вернуть Одессе ее историю и славу, несмотря на попытки властей Украины исказить исторические события, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Как передает корреспондент NEWS.ru, она напомнила, что незадолго до 12-й годовщины трагедии в Доме профсоюзов в Одессе глава местного отделения украинского Института национальной памяти показал памятный значок-медаль с изображением бутылки с горючей смесью.

Сувенир отлит из снесенного нацистами бронзового памятника Екатерине Великой, которая и основала город Одессу. Вы вообще понимаете, о каком неоварварстве идет речь? <...> Город появился и потом имел такую удивительную, интересную, славную историю, которая сейчас из-за киевской хунты превращается в историю бесславную. Но мы вернем им историю. Мы вернем славу Одессе, — указала дипломат.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что события 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов стали одним из самых трагических эпизодов русской истории. Он отметил, что произошедшее продемонстрировало высокий уровень жестокости и насилия, охвативших Украину в тот период.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия не забудет трагедию в Доме профсоюзов в Одессе. По словам парламентария, 2 мая навсегда останется в памяти как день гибели пророссийских активистов.