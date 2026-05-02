02 мая 2026 в 10:35

«Не простим»: Слуцкий сделал жесткое предупреждение Украине

Слуцкий: Россия никогда не простит Киеву трагедию в Одессе

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россия никогда не простит властям Украины трагедию в одесском Доме профсоюзов, где 2 мая были заживо сожжены пророссийские активисты, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По словам парламентария, эта дата навсегда останется в памяти как свидетельство зверства украинских фашистов.

2 мая навсегда останется в нашей памяти теперь как трагическая дата и свидетельство зверства украинских фашистов. Тогда в Доме профсоюзов заживо были сожжены пророссийские активисты. <...> Одесса, уверен, никогда не простит Киеву ту майскую «Хатынь». Не простим никогда и мы, — сказал он.

Парламентарий назвал «одесскую Хатынь» одним из первых проявлений геноцида со стороны украинских нацистов против граждан, желавших сохранить родной русский язык. По убеждению Слуцкого, в скором времени всех виновных в этой трагедии найдут и подвергнут самому суровому наказанию.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не даст предать забвению трагические события в одесском Доме профсоюзов. По словам спикера, это злодеяние не имеет срока давности.

Кроме того, представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что возмездие за трагедию в одесском Доме профсоюзов неизбежно. Подобные злодеяния не имеют срока давности, подчеркнула дипломат. Все причастные к этой жестокой расправе, по ее словам, не уйдут от ответственности.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российская армия устроила лесную «мясорубку» группе диверсантов ВСУ
Выжившая рассказала об ужасах в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году
Глава Крыма назвал черный день русской истории
«Пленки Миндича» спровоцировали бунт в Верховной раде против Умерова
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 2 мая: где сбои в России
Липцы, Новоалександровка, Яровая: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 мая
«Мне это дорого»: звезда сериала «Клон» обратилась к российским фанатам
В Москве прошла церемония прощания с Ляпидевским
Йоко Оно обиделась на «пивные» шутки с Джоном Ленноном и пошла в суд
Умер экс-гонщик «Формулы-1» с ампутированными ногами
«Неверные решения»: Дмитриев предсказал Мерцу шквал критики
Нидерландский тренер украинского «Кривбасса» оскорбил судью на русском
«Европа больше не ограничивается»: во Франции увидели перелом в СВО
В аэропорту Краснодара задержали семь рейсов
ФНС постучалась в двери известного российского вратаря
В Госдуме призвали блогеров поднять одну важную тему
Москвичей предупредили о последствиях за громкие песни под гитару
Расчлененное тело в пяти пакетах нашли в лесу под Петербургом
Еще один важный пролив закрыли для судоходства
Подростки-байкеры превратили школьный стадион в трассу для гонок
Дальше
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю

