«Не простим»: Слуцкий сделал жесткое предупреждение Украине

Россия никогда не простит властям Украины трагедию в одесском Доме профсоюзов, где 2 мая были заживо сожжены пророссийские активисты, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По словам парламентария, эта дата навсегда останется в памяти как свидетельство зверства украинских фашистов.

2 мая навсегда останется в нашей памяти теперь как трагическая дата и свидетельство зверства украинских фашистов. Тогда в Доме профсоюзов заживо были сожжены пророссийские активисты. <...> Одесса, уверен, никогда не простит Киеву ту майскую «Хатынь». Не простим никогда и мы, — сказал он.

Парламентарий назвал «одесскую Хатынь» одним из первых проявлений геноцида со стороны украинских нацистов против граждан, желавших сохранить родной русский язык. По убеждению Слуцкого, в скором времени всех виновных в этой трагедии найдут и подвергнут самому суровому наказанию.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не даст предать забвению трагические события в одесском Доме профсоюзов. По словам спикера, это злодеяние не имеет срока давности.

Кроме того, представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что возмездие за трагедию в одесском Доме профсоюзов неизбежно. Подобные злодеяния не имеют срока давности, подчеркнула дипломат. Все причастные к этой жестокой расправе, по ее словам, не уйдут от ответственности.