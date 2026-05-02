Захарова пообещала возмездие Украине

Захарова: преступления в Доме профсоюзов в Одессе не имеют срока давности

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Возмездие за трагедию в одесском Доме профсоюзов неизбежно, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Подобные преступления не имеют срока давности, подчеркнула дипломат. Все лица, причастные к этой жестокой расправе, не смогут избежать ответственности.

Возмездие неотвратимо. Такие преступления не имеют срока давности. Всем причастным к этой бесчеловечной расправе не удастся уйти от ответственности, — заявила дипломат.

Она добавила, что Киев, несмотря на появление новых доказательств того чудовищного преступления и на выводы Европейского суда по правам человека о бездействии Украины в расследовании одесских событий, продолжает уничтожать улики и оправдывать виновных. Власти бывшей советской республики этих людей считают не преступниками, а чуть ли не героями, отметила Захарова.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не даст миру забыть о трагических событиях в одесском Доме профсоюзов. Это преступление не имеет срока давности, также указывала спикер.

