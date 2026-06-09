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09 июня 2026 в 16:39

Украинские абитуриенты 13 часов сидели без воды ради поступления в вуз

Омбудсмен Лубинец: украинские дети сдавали тест более 13 часов без воды и еды

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Школьников в Одесской области 13 часов не выпускали с тестирования из-за воздушной тревоги, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram-канале. Известно, что абитуриенты сдавали национальный мультипредметный тест, служащий главным вступительным экзаменом для поступления на бакалавриат в украинские вузы.

Из-за постоянных остановок процедура длилась с 9.00 до примерно 22.00 — свыше 13 часов непрерывного стресса для детей, — написал он.

Лубинец сообщил, что во время тестирования школьникам не предоставляли ни еды, ни воды. К родителям отпускали только тех, кому становилось плохо, а дети-сироты оставались без какой-либо поддержки весь этот период. По словам омбудсмена, последние блоки тестов школьники проходили в состоянии сильного утомления, что ставит под сомнение объективность результатов.

Ранее Лубинец рассказал, что проверка подтвердила вопиющие случаи антисанитарии, незаконного лишения свободы и ряд серьезных нарушений в городском территориальном центре комплектования Ужгорода (ТЦК, аналог военкомата). Он добавил, что у людей незаконно изымали документы и телефоны. Условия содержания, по словам омбудсмена, унижали человеческое достоинство.

Европа
Одесса
Одесская область
воздушная тревога
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