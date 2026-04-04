«50 дней»: вскрылась шокирующая правда о ТЦК на западе Украины Омбудсмен Лубинец: мужчин незаконно удерживали почти два месяца в ТЦК Ужгорода

Проверка подтвердила вопиющие случаи антисанитарии, незаконного лишения свободы и ряд серьезных нарушений в городском территориальном центре комплектования Ужгорода (ТЦК, аналог военкомата), сообщил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец в Telegram-канале. По его словам, стало понятно, почему люди все чаще умирают в стенах учреждений.

Помещения ТЦК фактически превратились в места несвободы без юридических оснований. Удалось выявить вопиющие нарушения. Здесь люди находились неделями — установлено содержание в течение 21, 24, 30 и даже 50 дней! — написал он.

Проверка показала, что в ТЦК у людей незаконно изымали документы и телефоны. Условия содержания, по словам омбудсмена, унижали человеческое достоинство: на 40–60 человек приходилось всего три кружки и восемь металлических тарелок.

Ранее в украинском городе Виннице мужчина нанес ножевые ранения двум сотрудникам ТЦК. Один из пострадавших попал в реанимацию. Украинец атаковал работников военкомата, когда они остановили его для проверки документов.