04 апреля 2026 в 17:23

«50 дней»: вскрылась шокирующая правда о ТЦК на западе Украины

Омбудсмен Лубинец: мужчин незаконно удерживали почти два месяца в ТЦК Ужгорода

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Проверка подтвердила вопиющие случаи антисанитарии, незаконного лишения свободы и ряд серьезных нарушений в городском территориальном центре комплектования Ужгорода (ТЦК, аналог военкомата), сообщил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец в Telegram-канале. По его словам, стало понятно, почему люди все чаще умирают в стенах учреждений.

Помещения ТЦК фактически превратились в места несвободы без юридических оснований. Удалось выявить вопиющие нарушения. Здесь люди находились неделями — установлено содержание в течение 21, 24, 30 и даже 50 дней! — написал он.

Проверка показала, что в ТЦК у людей незаконно изымали документы и телефоны. Условия содержания, по словам омбудсмена, унижали человеческое достоинство: на 40–60 человек приходилось всего три кружки и восемь металлических тарелок.

Ранее в украинском городе Виннице мужчина нанес ножевые ранения двум сотрудникам ТЦК. Один из пострадавших попал в реанимацию. Украинец атаковал работников военкомата, когда они остановили его для проверки документов.

Европа
Украина
ТЦК
мобилизации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Выводы не сделаны: «Локомотив» снова проиграл в РПЛ после матчей сборных
Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку
Названы неочевидные причины частой головной боли
Появились кадры последствий атаки БПЛА в Новороссийске
Дмитриев с иронией призвал европейцев отказаться от полетов и поездок
Шесть многоквартирных домов повреждены при атаке дронов в Новороссийске
Раскрыто число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск
День рождения Маргариты Симоньян: поздравления Бастрыкина, Роя, Лантратовой
Трамп раскрыл, что усложнило поиск летчика сбитого в Иране истребителя
Атака ВСУ на Новороссийск 6 апреля: взрыв в многоэтажке, пострадавшие
Стали известны детали взрыва газопровода в Сербии
Baza сообщила, что при атаке БПЛА в Новороссийске пострадали трое человек
«Высшая мера для маньяка — это гуманно»: самые яркие цитаты Бастрыкина
Российская ПВО за три часа сбила почти 150 украинских дронов
В Новороссийске обломки БПЛА попали в жилой дом
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

