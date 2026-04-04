Более 30 жителей Дагестана отравились питьевой водой

В дагестанском Каспийске более 30 человек получили серьезное отравление после употребления питьевой воды, сообщили в СУ СК по Дагестану. Ведомство начало масштабную процессуальную проверку.

Предположительно, ухудшение состояния их здоровья связано с употреблением питьевой воды. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших случившемуся, — добавили в Следственном комитете.

Ранее в республике стартовала экстренная вакцинация против вирусного гепатита А. В региональном управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что иммунизацию начали в связи с недавними наводнениями и риском вспышки инфекций. В группу риска входят сотрудники общепита и торговли, постояльцы пунктов временного размещения, специалисты коммунальных служб, сотрудники по обращению с отходами, а также участники ликвидации ЧС.

До этого власти Дагестана предупредили, что обильные осадки вновь вернутся. Глава республики Сергей Меликов на совещании в ситуационном центре МЧС призвал усилить подготовку и повысить надежность коммунальной инфраструктуры.