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04 июня 2026 в 13:01

Финансист дал советы, как просто перестать тратить деньги

Финансист Темченко посоветовал изменить отношение к тратам и накоплениям

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Тем, кто хочет научиться откладывать средства, нужно поменять свое отношение к тратам и накоплениям, посоветовал в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по личным финансам Максим Темченко. В частности, он призвал перестать видеть в сбережениях лишь ограничение. Лучше рассматривать их как источник уверенности в будущем.

Многие люди с удовольствием тратят деньги на покупки, развлечения или поездки, но почти не получают приятных эмоций от накоплений. Из-за этого даже книги и курсы по финансовой грамотности часто не меняют поведение. Большинство людей, особенно те, у кого больших денег нет и никогда не было, получают огромное удовольствие от самого процесса траты денег, даже если это просто покупка еды или чего-то минимально необходимого для жизни, — объяснил Темченко.

По его словам, многие люди становятся заложниками когнитивной установки, что траты — источник удовольствия, а сбережения — наоборот, отказ от него. Важно перенастроить себя на получение положительных эмоций от суммы на накопительном счете. Для наглядности можно выписать плюсы сбережений и минусы постоянных трат.

Ранее брокер Дмитрий Ракута заявил, что людям, которые хотят повысить шансы на одобрение кредита, лучше накопить увеличенный первоначальный взнос, а также указывать официальный доход. Он отметил, что банки стали тщательнее выбирать заемщиков.

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