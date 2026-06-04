В Совбезе заявили об «отрезвляющей» функции «Орешника» в Белоруссии

В Совбезе заявили об «отрезвляющей» функции «Орешника» в Белоруссии В Совбезе заявили, что размещение «Орешника» в Белоруссии отрезвит Прибалтику

Размещение российского ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии, а также совместные учения Москвы и Минска должны отрезвить европейских политиков, включая «прибалтийских тигров», сообщил на Петербургском экономическом форуме заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов. По его словам, которые приводит ТАСС, в последнее время Латвия, Литва и Эстония перестали выбирать выражения в адрес России.

Уверен, что эти действия отрезвят горячих и несдержанных на язык прибалтийских «тигров» и прочих европейских представителей, — сообщил Шевцов.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору выразил мнение, что страны Запада испугались предупреждения МИД России о новых ударах по центрам принятия решений на Украине. По его словам, европейцы находятся в панике. Христофору отметил, что ситуацию осложняет отказ США передавать Украине больше вооружений.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что российский лидер Владимир Путин оказался в выигрышном положении после письма украинского президента Владимира Зеленского американскому коллеге Дональду Трампу. Он также усомнился в умственных способностях Зеленского, который признал беззащитность украинской стороны.