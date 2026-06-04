ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 12:52

В Совбезе заявили об «отрезвляющей» функции «Орешника» в Белоруссии

В Совбезе заявили, что размещение «Орешника» в Белоруссии отрезвит Прибалтику

Подвижный грунтовый ракетный комплекс ‭«Орешник» Подвижный грунтовый ракетный комплекс ‭«Орешник» Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Размещение российского ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии, а также совместные учения Москвы и Минска должны отрезвить европейских политиков, включая «прибалтийских тигров», сообщил на Петербургском экономическом форуме заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов. По его словам, которые приводит ТАСС, в последнее время Латвия, Литва и Эстония перестали выбирать выражения в адрес России.

Уверен, что эти действия отрезвят горячих и несдержанных на язык прибалтийских «тигров» и прочих европейских представителей, — сообщил Шевцов.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору выразил мнение, что страны Запада испугались предупреждения МИД России о новых ударах по центрам принятия решений на Украине. По его словам, европейцы находятся в панике. Христофору отметил, что ситуацию осложняет отказ США передавать Украине больше вооружений.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что российский лидер Владимир Путин оказался в выигрышном положении после письма украинского президента Владимира Зеленского американскому коллеге Дональду Трампу. Он также усомнился в умственных способностях Зеленского, который признал беззащитность украинской стороны.

Россия
Литва
Эстония
Латвия
Совбез
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин рассказал, как в будущем будет применяться «Орешник»
Путин заявил о позитивном развитии отношений с Азербайджаном
Путин заявил, что контроль над Донбассом не мешает сделке по Украине
Путин раскрыл, какие отношения у него сложились с Си Цзиньпином
Путин объяснил, почему ВС Россиии ударили «Орешником» по «сараю»
Путин намекнул на «кое-что» в арсенале России, которого нет у Украины
Путин раскрыл, в какой сфере Россия и Китай работают вместе
Путин заявил, что проблемы ВСУ ведут к утрате Украиной территорий
В американской торговой палате назвали главную цель Трампа по России
Путин сообщил о бесполезном давлении США на одного из партнеров России
Путин указал на важную особенность дружбы Китая и России
В КНР засекли секретную подлодку, червь ударил по экономике США: что дальше
Попросивший гражданство у Путина американский журналист отправится на СВО
«По восходящей»: Путин оценил отношения с Казахстаном
«Лучшее творение»: глава делегации США поделился впечатлениями о Петербурге
Медведев раскрыл, будут ли США вливать деньги в Украину
Эксперт оценил последствия иранского кризиса для мировой экономики
Лантратова потребовала от ООН осудить удары ВСУ по мирным гражданам
Памятник Булгакову снесли в Киеве
Депутат бундестага от АдГ ответил на критику за визит на ПМЭФ
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.