Президент России Владимир Путин оказался в выигрышном положении после письма украинского главы Владимира Зеленского американскому коллеге Дональду Трампу, написал в Telegram-канале находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он также усомнился в умственных способностях Зеленского.

По словам Дубинского, Зеленский обратился к Трампу с просьбой о помощи, однако ответа так и не последовало. Политик считает, что игнорирование этого публичного обращения со стороны президента США стало сигналом о беззащитности украинской стороны.

И тут интересно другое: Зеленский настолько туп, что не понимает последствий от таких своих действий, или опять играет свою роль? — написал депутат.

Ранее Зеленский подтвердил, что Киев не получил от Вашингтона ответа на письмо с просьбой увеличить поставки боеприпасов для систем противовоздушной обороны. Он выразил надежду, что Белый дом и Конгресс США не останутся в стороне. До этого бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель заявила, что Киев своим письмом поставил Вашингтон в неловкое положение.