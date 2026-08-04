Автоюрист предупредил о наказании за самостоятельный заезд на эвакуатор

За самостоятельный заезд на эвакуатор водителю грозит административная ответственность, в частности штраф, предупредил в беседе с «Авторадио» автоюрист Лев Воропаев. Кроме того, при причинении ущерба чужому имуществу человека обяжут выплатить компенсацию. Так он отреагировал на видео в соцсетях, на котором жительница Москвы решилась на подобный трюк.

Здесь, если по-хорошему посмотреть, можно девушку привлечь по статье 19.1 КоАП как к самоуправству. То есть она без разрешения хозяина заехала на автомобиль чужой, то есть самовольно совершила определенные действия. Но такая статья применяется крайне редко, тем более к таким случаям. Поэтому я говорю: с точки зрения правил дорожного движения вряд ли ее кто-то будет привлекать. А вот если она что-то сломает, повредит, то, конечно, она будет обязана оплатить причиненный ущерб, — отметил Воропаев.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов заявил, что в России нет запрета водить автомобиль с обнаженным торсом. Эксперт подчеркнул, что штрафа за такое не существует. При этом он обратил внимание, что лучше избегать вождения без верхней одежды. По словам автоюриста, это чревато гематомами и другими травмами.