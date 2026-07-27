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27 июля 2026 в 16:52

Юрист ответил, могут ли водителя оштрафовать за голый торс

Юрист Славнов: запрета водить машину с обнаженным торсом нет

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В России нет запрета водить автомобиль с обнаженным торсом, заявил автоюрист Дмитрий Славнов. В разговоре с «Татар-информом» эксперт подчеркнул, что штрафа за такое не существует. При этом он обратил внимание, что лучше избегать вождения без верхней одежды. По словам автоюриста, это чревато гематомами и другими травмами.

Если вы в этот момент находитесь пристегнутым без футболки или без рубашки, то можете получить гематому или ремень сильнее перетянет вам торс, — пояснил Славнов.

Ранее автоюрист Екатерина Соловьева сообщила, что льготы на транспортный налог предусмотрены для ветеранов, участников СВО, людей с инвалидностью, а также Героев СССР и Российской Федерации. Она отметила, что право на льготу также зависит от показателей автомобиля.

До этого автоюрист Игорь Стремоусов рассказал, что для передвижения на квадроциклах по городским улицам и дорогам общего пользования нужно получить паспорт самоходной машины. Кроме того, транспорт должен быть оборудован всеми техническими средствами.

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