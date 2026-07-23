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23 июля 2026 в 13:56

Автоюрист ответила, кто может получить льготы на транспортный налог

Автоюрист Соловьева: ветераны могут получить льготы на транспортный налог

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Льготы на транспортный налог предусмотрены для ветеранов, участников СВО, людей с инвалидностью, а также Героев СССР и Российской Федерации, рассказала RT автоюрист Екатерина Соловьева. Она отметила, что право на льготу также зависит от показателей автомобиля.

Важно также учитывать, что право на льготу зависит и от характеристик автомобиля, от его мощности, объема двигателя и количества лошадиных сил. Особенно это учитывается в различных субъектах. Льгота в виде освобождения от уплаты транспортного налога может быть как полной, так и частичной. Это зависит от региона и категории гражданина, — рассказала Соловьева.

Автоюрист подчеркнула, что льготы устанавливают как на федеральном, так и на региональном уровне. По ее словам, на сайте ФНС есть сервис, с помощью которого можно выбрать регион и узнать о положенных льготах.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге до 2030 года планируется отмена транспортного налога для электромобилей и автомобилей, работающих на природном газе. Законопроект был одобрен депутатами в первом чтении.

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