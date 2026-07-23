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23 июля 2026 в 13:49

Обстановка в Крыму 23 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать

Фото: Макс Ветров/РИА Новости
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В Крыму продолжает действовать новая схема движения железнодорожного транспорта. Какие последние новости об этом известны 23 июля, что с поездами?

Что с поездами в Крыму 23 июля, изменение расписания

До 27 июля включительно все поезда «Таврия» крымского направления курсируют от/до станции Керчь-Южная Новый Парк, перевозка между ней и станциями в Крыму осуществляется автобусами, сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс». Уточняется, что о дальнейшем порядке курсирования поездов перевозчик объявит позже.

В пассажирские перевозки по железной дороге продолжают вносить коррективы, они коснутся пяти маршрутов, связывающих Крымский полуостров с Москвой.

Речь идет о поездах № 17/18, 167/168, 453/454, 473/474 и 7/8. Первый поезд, № 17/18 сообщением Москва — Симферополь (в данный момент Москва — Керчь), становится ежедневным: по направлению из Москвы — с 22 июля, по направлению из Крыма — с 24 июля. При этом из него исключаются плацкартные вагоны: теперь к услугам пассажиров лишь купе, СВ и вагон-ресторан.

«Пассажиры, ранее купившие билеты в плацкартные вагоны поезда № 17/18, будут без дополнительной платы размещены в купе», — пояснили в «Гранд Сервис Экспресс».

С этих же дат — 22 июля из Москвы и 24 июля из Крыма — двухэтажный поезд № 167/168 «Таврия» сообщением Москва — Симферополь (в текущем режиме также до Керчи) курсировать перестанет. Пассажиров, которые собирались отправиться на нем в путь в эти и последующие дни, пересадят на одноэтажный поезд № 17/18.

По оставшимся трем маршрутам кардинальных изменений нет, но в компании предупредили, что в случае возобновления движения вглубь полуострова все они, а также ежедневный поезд № 17/18, продолжат курсировать только до и от Керчи.

Что с автомобильными трассами до Крыма

Добраться до Крыма на автомобиле можно через Крымский мост. По состоянию на утро 23 июля мост работает в штатном режиме, со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

При пересечении Крымского моста обязательному досмотру подлежат все легковые транспортные средства, а также находящиеся в них люди и их вещи.

Гибридным авто- и электромобилям проезд по Крымскому мосту запрещен. Водителям соответствующего транспорта предлагается воспользоваться сухопутным коридором, который проходит по трассе Р-280, от Ростова-на-Дону до Джанкоя.

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поезда
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
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