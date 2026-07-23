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23 июля 2026 в 11:44

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 23 июля: где сбои в РФ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Сегодня, 23 июля, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве и других регионах России. Что об этом известно, когда снимут ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 23 июля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в четверг, 23 июля, сбои в работе мобильного интернета наблюдаются в десятках российских регионов. Абоненты разных операторов связи жалуются на нестабильное соединение и полную потерю доступа к приложениям на смартфонах. В частности, пользователи не могут загружать видео в Сети, а также пользоваться поисковиками и иными интернет-услугами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 23 июля поступило от жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Также жалобы зафиксированы в Краснодарском крае, Ростовской области, Нижегородской области, Волгоградской области, Удмуртии, Ставрополье, Свердловской области и Новосибирской области.

Почему не работает мобильный интернет 23 июля

Президент России Владимир Путин пояснил, что проблемы с интернетом в крупных городах связаны с предотвращением террористических угроз.

Представитель Кремля Дмитрий Песков также рассказал, что отключения связи происходят на фоне использования Украиной «все более изощренных методов для атак». По его словам, ограничения продлятся «настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан».

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что ограничения могут применяться не только из-за беспилотников, но и в связи с другими угрозами безопасности, которые поступают спецслужбам по специальным каналам.

Что делать при отключении мобильного интернета

Оставаться на связи в период ограничения работы мобильного интернета россияне могут благодаря голосовой связи, СМС и приложениям, включенным в белые списки.

В списки входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер МАКС, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис «2ГИС», портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков, сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) и другие.

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