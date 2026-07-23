Ситуация в аэропортах России сегодня, 23 июля: отмены, задержки на вылет

Сегодня, 23 июля, в крупных аэропортах России сообщается о задержках и отменах внутренних и международных рейсов. Что об этом известно, какие рейсы были отменены и задержаны?

Ситуация в аэропортах Москвы 23 июля, изменение расписания

В Шереметьево самолет в Абу-Даби вылетел раньше (самолет отправился в 11:05 вместо 12:40). С опозданием прибыли рейсы из Екатеринбурга, Оренбурга, Омска, Ташкента, Тюмени и Махачкалы. Рейс из Оренбурга прибыл в 08:02 вместо 07:20. Также перенесен рейс из Красноярска с 07:20 на 11:42. Самолет из Ташкента совершил посадку в 08:07 вместо 07:30. Помимо этого, опоздают рейсы из Абу-Даби, Омска, Ульяновска, Челябинска, Нижнекамска, Красноярска, Казани, Кемерово, Еревана, Алматы, Владивостока, Махачкалы, Хабаровска, Минска, Саратова, Геленджика и Томска.

Во Внуково были перенесены вылеты рейсов в Стамбул с 07:40 на 09:50, с 07:40 до 10:25 и с 08:00 до 08:45. Рейсы в Анталью вылетят в 08:30 вместо 07:55, в 11:05 вместо 09:05 и в 14:30 вместо 14:05. Рейс в Ульяновск отправится в 10:40 вместо 08:50. Самолет в Геленджик вылетит в 11:00 вместо 10:10. Раньше времени отправится самолет в Ереван: вылет был назначен на 09:05 вместо 09:40, Якутск (вылет в 15:00 вместо 13:00) и Бодрум (вылет в 16:00 вместо 15:00).

Позже приземлились самолеты из Даламана и Перми. Задержатся рейсы из Стамбула (прилет в 08:57 вместо 06:15 и в 09:37 вместо 06:15), из Оша (прилет в 09:18 вместо 07:55), из Нукуса (прилет в 10:48 вместо 10:00), из Якутска (прилет в 14:07 вместо 11:40) и из Бодрума (прилет в 15:15 вместо 13:55).

Отменены рейсы в Ереван, назначенный на 10:45 и в Анталью на 14:15. Также отменены рейсы из Еревана, назначенные на 09:45 и 11:10 и Антальи на 12:25.

В Домодедово задержатся рейсы в Ереван (вылет в 11:00 вместо 10:00), в Ашхабад (вылет в 11:05 вместо 10:35) и в Калининград (вылет в 11:55 вместо 11:30).

С опозданием прибудут самолеты из Кемерово (прилет в 10:14 вместо 07:45), Томска (прилет в 13:10 вместо 08:00), Куляба (прилет в 08:43 вместо 08:20), Новосибирска (прилет в 10:10 вместо 08:45), Еревана (прилет в 09:50 вместо 09:00), Читы (прилет в 11:01 вместо 09:55), Душанбе (прилет в 11:40 вместо 11:05).

Ситуация в аэропорту Санкт-Петербурга 23 июля, изменение расписания

В Пулково задержится вылет в Череповец (вылет в 19:20 вместо 09:05), Казань (вылет в 14:00 вместо 13:10), Чебоксары (вылет в 13:50 вместо 13:20), Бодрум (вылет в 15:10 вместо 13:55), Калининград (вылет в 16:40 вместо 15:30).

С опозданием приземлятся в Пулково рейсы из Перми, Худжанда, Тюмени, Барнаула, Еревана, Томска, Омска, Горно-Алтайска, Казани, Бодрума и Уфы.

Отменены рейсы в Москву, назначенные на 06:50 и 07:30 и в Тегеран на 11:20. Также отменены рейсы на Тегеран, назначенный на 09:40 и на Москву, назначенный на 09:55.

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