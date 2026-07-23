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23 июля 2026 в 10:28

Юрист назвал условие выплаты Wildberries компенсации продавцам

Юрист Хаминский: выплаты Wildberries продавцам зависят от результатов экспертизы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Выплаты Wildberries продавцам за товары, утраченные при пожаре, который произошел на складах из-за атак дронов ВСУ, напрямую зависят от того, что покажет судебная экспертиза, заявил NEWS.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, если выяснится, что системы пожаротушения работали нештатно или были нарушены правила хранения, маркетплейс не сможет списать все на форс-мажор и будет обязан возместить ущерб.

Ключевым фактором, определяющим ответственность Wildberries, должны стать результаты судебной пожарно-технической экспертизы. Форс-мажором является ущерб непосредственно в эпицентрах взрывов. Однако следует учесть, что площадь комплексов превышает 550 тыс. квадратных метров. Даже при массированной атаке радиус точечных поражений БПЛА несоизмерим с масштабом бедствия. Основная часть товаров погибла от последующего огня. Если экспертиза установит, что системы пожаротушения не сработали штатно, класс пожарной опасности помещений был рассчитан неверно либо товары из горючих материалов хранились с нарушением требований, то природа события перестает быть исключительно обстоятельством непреодолимой силы. В этой части Wildberries придется компенсировать ущерб продавцам, — пояснил Хаминский.

Ранее основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким заявила, что работа по вывозу товаров со складов маркетплейса будет восстановлена в течение ближайших суток. Проблемы возникли после серии атак украинских беспилотников на логистические объекты компании.

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