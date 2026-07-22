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22 июля 2026 в 22:41

В Wildberries рассказали, когда будет нормализован вывоз товаров

Ким: вывоз товаров со складов Wildberries будет нормализован за сутки

Офис Wildberries Офис Wildberries Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Работа по вывозу товаров со складов Wildberries будет восстановлена в течение ближайших суток, заявила основательница маркетплейса и глава RWB Татьяна Ким. Проблемы возникли после серии атак украинских беспилотников на логистические объекты компании, пишет РИА Новости.

На прошлой неделе ударам подверглись склад Wildberries в Котовске Тамбовской области и логистический центр в Электростали. По фактам данных правонарушений СК возбудил уголовные дела о терактах. В среду атаки повторились на объекты в Краснодаре и Невинномысске.

Вижу много вопросов от селлеров про вывоз товара. Работа сервиса по вывозу будет нормализована в течение суток, — уточнила Ким.

Она отметила, что в ответ на вызовы компания перестраивает логистику. Приоритет отдан сборке покупательских заказов и перераспределению товаров между складами, чтобы сохранить экономическую устойчивость партнеров.

Wildberries оперативно адаптируется к последствиям атак. Компания продолжает мониторить ситуацию и держать партнеров в курсе изменений.

Ранее Ким обратила внимание, что Wildberries принимает все возможные меры для обеспечения безопасности своих сотрудников. По ее словам, атаки стали более интенсивными, но все объекты компании защищены аналогично любым другим промышленным объектам в России, в том числе силами ПВО.

Общество
Татьяна Ким
Wildberries
товары
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