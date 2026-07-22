«Делаем все возможное»: Ким назвала безопасность сотрудников приоритетом Ким: Wildberries принимает все возможные меры для безопасности сотрудников

Wildberries принимает все возможные меры для обеспечения безопасности своих сотрудников, заявила глава RWB Татьяна Ким. По ее словам, которые передает ТАСС, атаки стали более интенсивными, но все объекты компании защищены аналогично любым другим промышленным объектам в России, в том числе силами ПВО.

Сейчас атаки на промышленные объекты стали гораздо более интенсивными, мы делаем все возможное, чтобы защитить людей, — сказала Ким.

Ранее глава RWB заявила, что атаки Украины на склады Wildberries являются актом международного терроризма. Она добавила, что компания находится на связи с семьями погибших и пострадавших сотрудников.

До этого основательница Wildberries сообщила, что семьи погибших сотрудников получат по 2 млн рублей, а тяжелораненые — по 1 млн рублей. Компания также прорабатывает суммы компенсаций для продавцов и другие меры финансовой поддержки после атаки ВСУ, отметила она.

Также сообщалось, что власти Тамбовской области прорабатывают меры поддержки для пострадавших и семей погибших при атаке ВСУ на склад Wildberries. Администрация района уже имеет полные данные обо всех получивших ранения.