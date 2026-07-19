В Тамбовской области рассказали о помощи пострадавшим при атаке на склад WB

В Тамбовской области рассказали о помощи пострадавшим при атаке на склад WB Власти Тамбовской области готовят помощь пострадавшим при атаке на склад WB

Власти Тамбовской области прорабатывают меры поддержки для пострадавших и семей погибших при атаке ВСУ на склад Wildberries, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства. Администрация района уже имеет полные данные о всех получивших ранения, говорится в сообщении.

Власти Тамбовской области имеют полные данные о пострадавших на складе Wildberries. В настоящее время прорабатываются меры региональной поддержки пострадавшим и семьям погибших, — сообщили в администрации.

Ранее основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила, что семьи погибших сотрудников получат по 2 млн рублей, а тяжелораненые — по 1 млн рублей. Компания также прорабатывает суммы компенсаций для продавцов и другие меры финансовой поддержки после атаки ВСУ, отметила она.

Кроме того, сенатор Алексей Кондратьев заявил, что ответственность за удар по складу Wildberries в Котовске лежит на Западе. Парламентарий считает, что необходимо провести международное расследование этого инцидента, и предложил вынести вопрос на обсуждение в ООН.