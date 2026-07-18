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18 июля 2026 в 11:24

Сенатор назвал главного ответственного за удар по Wildberries

Сенатор Кондратьев назвал Запад ответственным за удар по складу в Котовске

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Запад является ответственным за удар по складу Wildberries в Котовске, заявил ТАСС сенатор Алексей Кондратьев. По его словам, необходимо провести международное расследование в отношении лиц, ответственных за удар по складу в Котовске, заявил сенатор Кондратьев. Он добавил, что этот вопрос следует обсуждать на площадке ООН.

Надо понимать, что коллективный Запад несет ответственность за сегодняшнее преступление. <…> Удар по гражданскому объекту, по гражданским людям, по мирному объекту — это является преступлением против человечности, то, что было когда-то осуждено на Нюрнбергском трибунале, — заявил сенатор.

Ранее губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии после удара беспилотников по складу Wildberries, в ходе которого погибли семь человек. Он уточнил, что, по предварительным данным, ранения получили 25 человек и всем им оказывается медицинская помощь.

Кроме того, Первышов заявлял, что атаковавшие логистический центр БПЛА были снаряжены поражающими элементами. Он квалифицировал произошедшее как спланированный теракт. Губернатор добавил, что система ПВО своевременно отреагировала на угрозу, уничтожив 28 беспилотных летательных аппаратов на подлете к цели.

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